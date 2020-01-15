Temsa işçileri eylem yaptı: Sorumlular sorunu bir an önce çözmeli

Bankaların verilen kredilere, tedarikçilerin ise borçların karşılığına karşılık haciz işlemleri başlatmasının ardından üretime ara verilen Temsa’da işçiler üretimin başlaması talebiyle fabrika önünde eylem yaptı.

Fabrikada yetkili sendika Özçelik-İş Adana Şubesinin çağrısıyla işçi aileleriyle birlikte yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı eyleme Hak-İş Adana İl Başkanlığı, Hak-İş’e bağlı sendikaların Adana şubeleri, Emek Partisi yöneticileri, CHP, MHP, AKP ilçe belediye meclis üyeleri, EYT Derneği Adana Temsilciliği, Adana Demirspor ve Adanaspor taraftarları da destek verdi.

Burada konuşan Özçelik-İş Genel Başkanı Yunus Değirmenci TEMSA’nın üreten ve kâr eden bir işletme olduğunu, işçilerin yıllardır burada hem kazandıklarını hem de kazandırdıklarını dile getirdi. İşçilerle birlikte hareket edeceklerini ifade eden Değirmenci, yaşanan sorunların bir an önce çözülmesi için sorumluların adım atması gerektiğini vurguladı. Değirmenci üretime başlanmadığı takdirde eylemlerini ilerleyerek sürdüreceklerini söyledi.

İŞTEN ATILAN İŞÇİDEN GENEL BAŞKANA PROTESTO

Değirmenci’nin konuşması sırasında önceki dönemlerde işten atılan bir işçi “Madem işçileri seviyorsun, 100’den fazla işçi işten atılırken neredeydiniz?” diye sordu. Platforma yürümek isteyen işçi, platform önünde bulunanlar tarafından engellendi ve ardından polis tarafından alandan çıkarıldı. Yunus Değirmenci, konuşmasının ardından “Gelen herkese teşekkür ederiz. İşveren tarafından davet edildik, yanlarına gideceğiz” dedi. Bunun üzerine sendika şubesi eylemi bitirdi.

TEMSA işçileri sloganlarla alandan çıkarak fabrika önündeki D-400 yolu üzerinden diğer tarafta bulunan otoparka doğru yürüdü. İşçiler sık sık “Direne direne kazanacağız” sloganını attı. Yürüyüşün yasa dışı olduğu iddiasıyla müdahale etmek isteyen polisle işçiler arasında arbede yaşandı. İşçiler polisin kendilerini gözaltına almaya çalışmasını engelledi. (Adana/EVRENSEL)