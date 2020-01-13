Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsmailağa Cemaatine ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam resmi programında olmayan iki ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan bu ziyaretlerinden birinde İsmailağa Vakfında geçerek İsmailağa Cemaatinin önde gelen isimlerinden Hasan Efendi ve İsmailağa Cemaatinin manevi lideri Mahmut Efendi'nin oğlu Ahmed Ustaosmanoğlu ile görüştü.

Erdoğan akşam saatlerinde öğrencilik yıllarından hocası olduğu bilinen M. Emin Saraç'ı İstanbul Fatih'teki evinde ziyaret etti. Daha sonra Fatih Çarşamba'daki İsmailağa Vakfına geçen Erdoğan, burada İsmailağa Cemaatinin önde gelen isimlerinden Hasan Efendi ve İsmailağa Cemaatinin manevi lideri Mahmut Efendi'nin oğlu Ahmed Ustaosmanoğlu ile görüştü.

Erdoğan'ın cemaate yaptığı ziyaretin fotoğraflarını, Mahmut Efendi'nin torunu Muhammed Fatih Ustaosmanoğlu Twitter hesabından paylaştı.

Görüşmede neler konuşulduğu açıklanmazken, Ustaosmanoğlu tarafından paylaşılan fotoğraflarda, Cumhurbaşkanı ve cemaatin önde gelenlerinin çay içip sohbet ettiği görülüyor. (HABER MERKEZİ)