Hafter güçleri: Türkiye'ye ait İHA düşürüldü
Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu, Türkiye’ye ait bir İHA düşürüldüğünü duyurdu.
(Arşiv) Fotoğraf: DHA
Libya Ulusal Ordusu'ndan (LUO) El Karama operasyon merkezinden yapılan açıklamada, Halife Hafter’in yönetimindeki Libya Ulusal Ordusu’nun Türkiye’ye ait bir İnsansız Hava Aracı'nı (İHA) düşürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, “Havan mermileri taşıyan düşmana ait bir Türk İHA’sı düşürüldü. Bu (uçuş) ateşkesin ihlalidir. İHA, 128'inci Piyade Taburu’na ait Şehit Abdullah el-Utayri Kıtası tarafından vuruldu” ifadelerine yer verildi.
UMH'DEN "HAFTER GÜÇLERİNİN ATEŞKESİ İHLAL ETTİĞİ" AÇIKLAMASI
Öte yandan Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH), Halife Hafter'e bağlı güçlerin ateşkesi ihlal ettiğini duyurdu.
UMH Sözcüsü Muhammed Kanunu, hükümet güçlerinin yürüttüğü Burkan el-Gadab operasyonunun basın merkezinde yayımlanan açıklamasında, Hafter güçlerinin, başkent Trablus'un güneyindeki Salahaddin ve Vadi er-Rabi bölgelerinde ateşkesi ihlal ettiğini belirtti.
Hafter'e bağlı güçlerin Sözcüsü Ahmed el-Mismari, dün akşam sosyal medya hesabı üzerinden yayımladığı görüntülü mesajında, Libya'nın batısındaki "operasyonlarına ilişkin ateşkes çağrısını kabul ettiklerini" ancak karşı tarafın ateşkesi ihlal etmesi halinde şiddetle karşılık vereceklerini açıklamıştı. (DIŞ HABERLER)