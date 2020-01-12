Kırıkkale F Tipi Cezaevinde sisli havalarda tutuklulara havalandırma yasak

Kırıkkale F Tipi Kapalı Cezaevi’nde olan tutuklular, tek kişilik ringlerde hastaneye sevk edildiklerini, kelepçeli muayene dayatıldığını ve kameralar olmasına rağmen sisli havalarda havalandırma alanına çıkarılmadıklarını belirtti.

Kırıkkale F Tipi Kapalı Cezaevi’nde kalan tutuklular Ekim-Kasım- Aralık ayında yaşadıkları hak ihlallerini ailelerine gönderdikleri mektupla aktardı. Tutuklular gönderdikleri mektupta yıl içerisinde birçok hak ihlaline maruz kaldıklarını bu hak ihlalleriyle ilgili Ceza İnfaz Müdürlüğü, Cezaevi Savcılığı, Ağır Ceza Mahkemesi ve Sulh Ceza Hakimliği’ne yaptıkları başvurulardan sonuç alamadıklarını belirtti. Tutuklular başvurularında cezaevi lehine kararlar alındığını ve bu kararlar sonrası hak ihlallerinin de artarak devam ettiğine dikkat çekti.

Tutuklular tarafından hazırlanan 3 aylık raporda yaşanan hak ihlalleri şöyle sıralandı: