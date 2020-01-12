Kırıkkale F Tipi Cezaevinde sisli havalarda tutuklulara havalandırma yasak
Kırıkkale F Tipi Kapalı Cezaevi’nde olan tutuklular, tek kişilik ringlerde hastaneye sevk edildiklerini, kelepçeli muayene edildiklerini ve sisli havalarda havalandırma alanına çıkamadıklarını yazdı.
Fotoğraf: MA
Kırıkkale F Tipi Kapalı Cezaevi’nde olan tutuklular, tek kişilik ringlerde hastaneye sevk edildiklerini, kelepçeli muayene dayatıldığını ve kameralar olmasına rağmen sisli havalarda havalandırma alanına çıkarılmadıklarını belirtti.
Kırıkkale F Tipi Kapalı Cezaevi’nde kalan tutuklular Ekim-Kasım- Aralık ayında yaşadıkları hak ihlallerini ailelerine gönderdikleri mektupla aktardı. Tutuklular gönderdikleri mektupta yıl içerisinde birçok hak ihlaline maruz kaldıklarını bu hak ihlalleriyle ilgili Ceza İnfaz Müdürlüğü, Cezaevi Savcılığı, Ağır Ceza Mahkemesi ve Sulh Ceza Hakimliği’ne yaptıkları başvurulardan sonuç alamadıklarını belirtti. Tutuklular başvurularında cezaevi lehine kararlar alındığını ve bu kararlar sonrası hak ihlallerinin de artarak devam ettiğine dikkat çekti.
Tutuklular tarafından hazırlanan 3 aylık raporda yaşanan hak ihlalleri şöyle sıralandı:
- Tutuklu ve hükümlü sayısı artarken, tedavi olma taleplerimizde tek kişilik ring araçları dayatılıyor.
- Götürüldüğümüz hastanelerde doktorlar kelepçeli muayene dayatıyor, bundan kaynaklı sağlığa erişim hakkımız engelleniyor. Bu sorunlar nedeniyle tedavi olamayan tutsakların hastalıkları ağırlaşıyor, kontrol ve tetkikler yapılamadığı için ağır hasta tutukluların durumları kötüleşiyor.
- Yayınlar düzensiz verildiği gibi mektupların engellenmesi ile karşı karşıya kalıyoruz.
- Makas kullanımı yasaklandı ve hücrelerdeki küçük kağıt makaslarına el konuldu.
- Ziyaret günlerinde ailelerimize ve yakınlarımıza odalarımızdan götürebildiğimiz yiyecek ve içecekler yasaklandı.
- Havalandırma ve cezaevinin tümünde kameralar konulmuş durumda. Havalandırma kamera ile izlenmesine rağmen sisli havalarda ‘güvenlik’ gerekçesiyle havalandırmaya çıkarılmıyoruz.
- Kantinde satılan ürünler pahalı, yemekler yenilemeyecek durumda.
- Sık sık arama adı altında odalara baskın yapılıyor ve eşyalarımız dağıtılıyor.
- Kısa dalga radyolara el konuldu, açık görüşe çıktığımız haftalarda atölye ve spor faaliyetlerine izin verilmiyor. (Kırıkkale/MA)