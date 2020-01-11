Dil Çalıştayı Diyarbakır’da başladı

Diller ve Kültürler Ağı Diyarbakır'da, Sur ilçesindeki Demir Otelde çalıştay için toplandı. 300 kişinin davet edildiği çalıştayda açılış konuşmasını ağın sekreteryası adına Zana Farqînî yaptı.

"Bugün ortak bir derdimiz için, dilimiz ve kültürümüz için bir aradayız" diyerek sözlerine başlayan Farqînî şimdiye dek dil ve kültür meselesinde birçok tartışma yürütüldüğünü, tespitlerin yapıldığını ancak bundan sonra pratik adımların atılması gerektiğini düşünüyoruz. Çalıştayın amacını bu pratik adımları belirlemek olarak ifade eden Farqînî 12 başlıkta atölye çalışmaları yapılacak bugün ve bu atölye çalışmalarının sonucu rapor haline getirilecek.

Yayıncılıktan hukuka, basından sağlığa, akademiden anadilde eğitime dek farklı temalarda yürütülen atölyelerin sonuçları çalıştayın sonuç deklarasyonu olarak yarın kamuoyu ile paylaşılacak. (Diyarbakır/EVRENSEL)