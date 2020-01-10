10 Ocak 2020 13:51

TPI Composite’te çalışma koşullarının düzeltilmesini isteyen bir işçi işten atıldı

TPI Composite’te çalışma koşullarının düzeltilmesi için düzenlenen eyleme katılan bir işçi kıdem ve ihbar tazminatları ödenmeden işten atıldı.

TPI Composite'te eylem yapan işçiler

Fotoğraf: Petrol-İş

Turan KARA
İzmir

TPI Composite fabrikasında çalışma koşullarının düzeltilmesi için yaptıkları eylem sonrası tebligat gönderilen işçiler içinde yer alan bir işçi kıdem ve ihbar hakkı verilmeden işten atıldı.

TPI Compasite fabrikasında yeni yıl öncesi işçiler, işçi sağlığı ve iş güvenliği talepleri ve idare baskısına karşı fabrika içerisinde yürüyüş yaparak taleplerini dile getirmişti. Fabrika yönetimi Petrol-İş İzmir Şube Başkanı Orhan Zengin hakkında “üretim alanına özel mülke izinsiz girmek” iddiasıyla suçlamada bulunurken, yaklaşık 60 işçi hakkında da “üretimi aksatmak, işyerinde huzursuzluk çıkarmak ve eylem yapmak” gibi iddialarla suçlamada bulunarak polise ihbar etmişti. Yönetim, eylem boyunca işçileri kameraya da çekmiş, işçiler üzerinde baskı kurmuştu. Eylem sırasındaki küfür ettiği gerekçesi ile disiplin kuruluna çağırılan ve savunması istenen Menemen fabrikasından bir işçi kıdem ve ihbar hakkı verilmeden işten çıkarıldı.

“İŞTEN ATILAN ARKADAŞIMIZI YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ”

Petrol-İş İzmir Şube Başkanı Orhan Zengin konuya ilişkin, “Hukukçularımızla görüştük ancak engel olamadık. İşten atılan arkadaşımızla ilgili bundan sonra gereken hukuki mücadeleyi sürdürecek ve dayanışmamızı devam ettireceğiz. Yalnız bırakmayacağız" dedi. Eylemlere sebep olan çalışma koşullarıyla ilgili de patron tarafının uzlaşma eğilimi gösterdiğini, eksiklikleri giderme sözü verdiklerini ve kimi somut adımların atıldığını belirten Zengin “Bizim hakkımızda da polise şikayette bulunmuşlardı. İş yerini zarara uğratan, kırıp dökecek bir eylem yapmadık. Anayasal hakkımızı kullandık, taleplerimizi dile getirdik. Bu konuda da işyeri yönetimi kimi adımlar attı. Bazı bölümlerle ilgili termin tarihi verdi, toz maskesi bir defa veriliyordu birden fazla verilecek. KKD dediğimiz kişisel koruyucu kıyafet de eskiden kullandığımız, uluslararası standardı olan ve toz geçirmeyen dayanaklı malzemeye dönecek. Çelik burunlu ayakkabı tek tipti ve bazı arkadaşların ayağı mantar oluyordu. Bu seçenekli hale gelecek. Üretim kısmının arka bölümünde yağmurda üstü açıldığı için üretimi durdurduğumuz yerde de işçi sağlığını ve güvenliğini koruyacak şekilde sensörlü kapı ve korunak yapılacağı konularında anlaştık. Bundan sonra bu gelişmelerin olmasına göre tutumuz devam edecek” dedi.

“ÜYENİN HABERİ OLMADAN EYLEM Mİ OLUR?”

Sendikanın eylemi habersiz yapmasını eleştiren bir işçi ise “Tayback tulum, toz maskesi gibi KKD sorunları çözülmeye zaten başlamıştı. Sendika neyi neden yaptığına dair bir şeyi biz üyelerle paylaşmadan aniden geliştirdiği bir eylem oldu. Sabah temsilcilere sorduğumuzda biz de bilmiyoruz cevabı aldık. Bir sabah ansızın geldiler ve eylem yaptık. Temsilcinin, üyenin bilmediği haberi olmayan eylem şekli mi olur? Haklarımız, taleplerimiz için sesimizi çıkarmak iyidir diye düşünüyorum ama sendikanın bunu uygulama ve yönetim biçimi maalesef değişmek zorunda. İşten atılan arkadaşımız olmuş, küfür ya da başka bir bahane ile. Üyeler olarak sendikanın eğitimlere ve gelişimimize önem vermesi gerekiyor. Bir şey yapmış görünmek için bir şeyler yapılmamalı” diye konuştu.

Reklam
EGE HABERLERİ
TPI Composite’te çalışma koşullarının düzeltilmesini isteyen bir işçi işten atıldı

TPI Composite’te çalışma koşullarının düzeltilmesini isteyen bir işçi işten atıldı

TPI Composite’te çalışma koşullarının düzeltilmesi için düzenlenen eyleme katılan bir işçi kıdem ve ihbar tazminatları ödenmeden işten atıldı.

Aliağa Belediyesinde borçların faturası işçilere kesildi

Aliağa Belediyesinde borçların faturası işçilere kesildi

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’ın meclis toplantısında belediye borçlarını öne sürerek işten atmaları savunmasına işten atılan işçiler tepki gösterdi.

Buca'da elektrik kesintileri vatandaşları çileden çıkardı

Buca'da elektrik kesintileri vatandaşları çileden çıkardı

İzmir Buca'nın Akıncılar Mahallesi'nde sık sık ve uzun sürelerle yaşanan elektrik kesintilerine mahalle halkı tepki gösterdi.

Eflatun Nuri karikatür ödülleri sahiplerini buluyor

Eflatun Nuri karikatür ödülleri sahiplerini buluyor

Konak Belediyesi ve İGC iş birliği ile düzenlenen Eflatun Nuri Ulusal Karikatür Yarışması ödül töreni, 11 Ocak 2020 Cumartesi günü saat 19.30’da AASSM'de gerçekleşecek.

TÜPRAŞ'ta iş cinayeti: Arazözün devrilmesi sonucu bir işçi yaşamını yitirdi

TÜPRAŞ'ta iş cinayeti: Arazözün devrilmesi sonucu bir işçi yaşamını yitirdi

İzmir Aliağa’daki TÜPRAŞ rafinerisinde çalışan 30 yaşındaki Murat Erem, arazözün devrilmesi sonucu hayatını kaybetti.

Hafsa Sultan Mahallesi Muhtarı Zuhal Güneş: Yaşanabilir mahalleler istiyoruz

Hafsa Sultan Mahallesi Muhtarı Zuhal Güneş: Yaşanabilir mahalleler istiyoruz

Kadınların yerel yönetimlerdeki temsiliyetini kadınlar lehine çeviren Zuhal Güneş ile "Nasıl bir yerel yönetim olmalı?" sorusundan yola çıkarak muhtarlık sürecini konuştuk.

İzmir'de uyuz vakalarıyla birlikte ilaç talebi arttı

İzmir'de uyuz vakalarıyla birlikte ilaç talebi arttı

İzmir'de uyuz vakalarının artmasıyla ilaç stokunda sorun yaşayan eczacılar takasa başvurmaya başladı.

İstanbul'un ardından İzmir'de de fırıncılar simit fiyatına zam istedi

İstanbul'un ardından İzmir'de de fırıncılar simit fiyatına zam istedi

İstanbul'da 1 lira 75 kuruş olan simit fiyatının 2 liraya çıkarılmasının ardından İzmir'de de simide zam yapılacağı öğrenildi.

KESK 11 Ocak'ta İzmir'de düzenlenecek mitinge çağrı yaptı

KESK 11 Ocak'ta İzmir'de düzenlenecek mitinge çağrı yaptı

KESK üyeleri İzmir'in Bornova, Karşıyaka ve Çiğli ilçelerinde bildiriler dağıtarak 11 Ocak günü yapılacak mitinge çağrı yaptı.

Satsuma mandalinayı bekleyen tehlike: Özdere'de taş ve mermer ocağı açılmak isteniyor

Satsuma mandalinayı bekleyen tehlike: Özdere'de taş ve mermer ocağı açılmak isteniyor

Satsuma cinsi mandalinaların yetiştirildiği İzmir Özdere'de taş ve mermer ocağı açılmak isteniyor. Yurttaşlar, projeye karşı itiraz dilekçelerini Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne teslim etti.

Kent AŞ ve Personel AŞ işçileri ödenmeyen ücretler ve TİS maddeleri için eylem yaptı

Kent AŞ ve Personel AŞ işçileri ödenmeyen ücretler ve TİS maddeleri için eylem yaptı

İzmir Karşıyaka Belediyesinde çalışan Genel-İş üyesi Kent AŞ ve Personel AŞ işçileri, ödenmeyen ikramiye, ücret farkları ve TİS maddelerinin uygulanması için eylem yaptı.

CHP Milletvekili Süleyman Bülbül: Meslek hastalıkları utanç verici boyutta

CHP Milletvekili Süleyman Bülbül: Meslek hastalıkları utanç verici boyutta

CHP Milletvekili Süleyman Bülbül, silikozis hastalığının araştırılması ve iş kollarında yapılması gereken yasal düzenlenmelerin belirlenmesi talebiyle TBMM'ye önerge verdi.