Turan KARA

İzmir

TPI Composite fabrikasında çalışma koşullarının düzeltilmesi için yaptıkları eylem sonrası tebligat gönderilen işçiler içinde yer alan bir işçi kıdem ve ihbar hakkı verilmeden işten atıldı.

TPI Compasite fabrikasında yeni yıl öncesi işçiler, işçi sağlığı ve iş güvenliği talepleri ve idare baskısına karşı fabrika içerisinde yürüyüş yaparak taleplerini dile getirmişti. Fabrika yönetimi Petrol-İş İzmir Şube Başkanı Orhan Zengin hakkında “üretim alanına özel mülke izinsiz girmek” iddiasıyla suçlamada bulunurken, yaklaşık 60 işçi hakkında da “üretimi aksatmak, işyerinde huzursuzluk çıkarmak ve eylem yapmak” gibi iddialarla suçlamada bulunarak polise ihbar etmişti. Yönetim, eylem boyunca işçileri kameraya da çekmiş, işçiler üzerinde baskı kurmuştu. Eylem sırasındaki küfür ettiği gerekçesi ile disiplin kuruluna çağırılan ve savunması istenen Menemen fabrikasından bir işçi kıdem ve ihbar hakkı verilmeden işten çıkarıldı.

“İŞTEN ATILAN ARKADAŞIMIZI YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ”

Petrol-İş İzmir Şube Başkanı Orhan Zengin konuya ilişkin, “Hukukçularımızla görüştük ancak engel olamadık. İşten atılan arkadaşımızla ilgili bundan sonra gereken hukuki mücadeleyi sürdürecek ve dayanışmamızı devam ettireceğiz. Yalnız bırakmayacağız" dedi. Eylemlere sebep olan çalışma koşullarıyla ilgili de patron tarafının uzlaşma eğilimi gösterdiğini, eksiklikleri giderme sözü verdiklerini ve kimi somut adımların atıldığını belirten Zengin “Bizim hakkımızda da polise şikayette bulunmuşlardı. İş yerini zarara uğratan, kırıp dökecek bir eylem yapmadık. Anayasal hakkımızı kullandık, taleplerimizi dile getirdik. Bu konuda da işyeri yönetimi kimi adımlar attı. Bazı bölümlerle ilgili termin tarihi verdi, toz maskesi bir defa veriliyordu birden fazla verilecek. KKD dediğimiz kişisel koruyucu kıyafet de eskiden kullandığımız, uluslararası standardı olan ve toz geçirmeyen dayanaklı malzemeye dönecek. Çelik burunlu ayakkabı tek tipti ve bazı arkadaşların ayağı mantar oluyordu. Bu seçenekli hale gelecek. Üretim kısmının arka bölümünde yağmurda üstü açıldığı için üretimi durdurduğumuz yerde de işçi sağlığını ve güvenliğini koruyacak şekilde sensörlü kapı ve korunak yapılacağı konularında anlaştık. Bundan sonra bu gelişmelerin olmasına göre tutumuz devam edecek” dedi.

“ÜYENİN HABERİ OLMADAN EYLEM Mİ OLUR?”

Sendikanın eylemi habersiz yapmasını eleştiren bir işçi ise “Tayback tulum, toz maskesi gibi KKD sorunları çözülmeye zaten başlamıştı. Sendika neyi neden yaptığına dair bir şeyi biz üyelerle paylaşmadan aniden geliştirdiği bir eylem oldu. Sabah temsilcilere sorduğumuzda biz de bilmiyoruz cevabı aldık. Bir sabah ansızın geldiler ve eylem yaptık. Temsilcinin, üyenin bilmediği haberi olmayan eylem şekli mi olur? Haklarımız, taleplerimiz için sesimizi çıkarmak iyidir diye düşünüyorum ama sendikanın bunu uygulama ve yönetim biçimi maalesef değişmek zorunda. İşten atılan arkadaşımız olmuş, küfür ya da başka bir bahane ile. Üyeler olarak sendikanın eğitimlere ve gelişimimize önem vermesi gerekiyor. Bir şey yapmış görünmek için bir şeyler yapılmamalı” diye konuştu.