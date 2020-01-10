Mersin Üniversitesi’nden bir öğrenci

Ben 21 yaşında Mersin Üniversitesi’nde okuyan bir öğrenciyim. Geçtiğimiz yıllarda bir takım sağlık problemleri yaşadım. Ailemin bundan haberi yoktu ve kendim çalışıp ödemek zorunda kaldım. Baktığımız zaman en temel hakkım olan sağlık hakkımı bile kullanamıyorum ve sonucunda hastanelere borçlu oluyorum. İş saatleri, okul saatlerine denk geldiği için ne okuldan ne de çalışmadan bir verim alabildim. Ve çalıştığım yerde kadın olduğum için patronların çirkin muameleleri ile karşılaştım. Borçlarım 7 bin TL’ye yakın ve şahıslara, bankaya ve diş hastanesine borçlu durumdayım. Sınavlarım aksadı ve işlerim yolunda gitmedi. Birkaç yere burs başvurusu yaptım fakat geri dönüş alamadım. 3. sınıf olduğum için okulu dondurup çalışma gibi bir şansım yok. Bu durumu çok stres yaptım çünkü ne yapacağımı bilemedim. Çaresiz hissediyorum kendimi. Düşününce okula mı, işe mi, doktora mı, staja mı gitsem? Hangi birine zaman ayırsam? Hem işçi hem öğrenci hem de kadın olmak çok zor.