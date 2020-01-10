Özgür toplum, özgür haberleşmektir

Salih ÖZKAN

Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi

Bugünlerde medya üzerinde açıkça sürdürülen baskıları mutlaka görmüşüzdür; gözaltılar, tutuklamalar, karalamalar vb. Birçok farklı cezalandırma yöntemiyle medyayı köleleştirme çabasına girişilmiş ve ne yazık ki -kısmen de olsa- başarılı olmuşlardır. Tarih boyunca hükümetler, insanları boyunduruk altında zorla tutmak için ilk olarak medyayı ele geçirip, istedikleri haberi yaptırarak hem medya özgürlüğünü kısıtlamış, hem de halkın haber alma özgürlüğünü darbelemiştir. Peki bu darbeyle halkı savurdukları yerin tam olarak kaos ortamı olduğu hükümetlerce biliniyor mu? Ya da işbirlikçi medya patronları tarafından? Kendi özgürlüklerini dahi hesaba katmadan, medya aracılığıyla darbeler üzerine darbe indiriliyor halka. Bilinmeyen vergiler, olmayan araçlar, var olmamış iş imkânlarıyla kandırılan bir halk mevcudiyeti ulusal anlamda yıkılmanın ilk adımları sayılır! Medyanın özgürleşmesi demek; halkın özgürleşmesi, fikirlerin özgürleşmesi demektir bir bakıma. Ve iddia ediyorum; bu kaosa uzaklığı da belirler.

Dahası da var; Evrensel Gazetesi. Üzerinde hükümet baskısı sürmekte, sürekli maddi baskılarla susturulmaya çalışılmaktadır. Öyle ki bir yandan halka ulaşmaya çalışmak bir yandan okumayı yaygınlaştırmak, bilinçlendirmek maksadıyla yola çıkan insanlar elbette bu zorluklara göğüs geriyordur ve gerecektir. Nitekim maddi yetersizlik hayatın her alanında karşımıza çıkmakla birlikte, beraberliğin karşısında duramayacağı aşikârdır. Bugün Evrensel bütün baskılara, basın ilan hakkının gasp edilmesi, maddi baskılarının devam etmesine karşılık Evrensel Gazetesi susmamış ve işçiden, emekçiden, kadından, öğrenciden, kısaca bu ülkenin ezilen halklarının yanında olup haber yapmaya devam etmiştir. Bende Gazetecilik bölümü öğrencisi olarak bu baskıları kınıyorum ve haber yapma, haber alma hakkımızı gasp edemezsiniz diyorum. Medya ve kişiler ayrılamazlar, aksi halde kendilerine yetemez; sönerler. Söylenecek bir şey varsa o da şudur; Kısıtlayamazsınız, kendimiziz ve kendimizdeniz!