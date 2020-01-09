Gazeteci Ruken Demir'e mektup yasağı: Dışarıya bilgi sızdırıyorsun

Esra Solin DAL

İzmir'de 12 Kasım 2019’da Jinnews muhabiri Melike Aydın ile birlikte evleri basılarak gözaltına alınan ve 4 gün sonra tutuklanan Mezopotamya Ajansı muhabiri Ruken Demir’e mektup yasağı uygulanıyor.

"Terör örgütü adına faaliyet yürütmek" iddiasıyla Şakran Kadın Kapalı Cezaevinde tutulan Demir ve Aydın hakkında henüz iddianame hazırlanmadı.

Demir, 6 Ocak'ta kardeşi Hogir Demir’le yaptığı görüşmede gözaltında darbedildiğini ve kendisine çıplak arama ile ajanlık dayatıldığını söyledi.

Cezaevinde sağlık sorunu yaşadığını ve talebine rağmen hastaneye sevkinin yapılmadığını da ileten Demir, revir doktorunun yaptığı muayenede sol gözünde yüzde 2 oranında zayıflama tespit ettiğini belirtti.

ÇIPLAK ARAMA DAYATMASI

Evden alındığı sırada kendisine ters kelepçe takıldığını dile getiren Demir, kelepçelenirken de aracın içinde de darbedildiğini, gözaltındayken götürüldüğü Alsancak Devlet Hastanesinde darp nedeniyle oluşan şişlikleri göstermesine rağmen rapora bu durumun yansıtılmadığını kaydetti.

Gözaltı sırasında ifade öncesi polislerin "sohbet" adı altında kendisine ajanlık dayattığını aktaran Demir, cezaevine girişte de çıplak arama dayatıldığını söyledi.

Ruken Demir'in yaşadığı ihlalleri aktarmak üzere cezaevi yönetimiyle görüşmek istediğini ancak buna izin verilmediğini belirten kardeşi Hogir Demir, "Ruken'e mektup yasağı verildi ve bu durum devam ettiriliyor. Gerekçe olarak ise onun mektuplar aracılığıyla dışarıya ‘bilgi sızdırdığı’ iddia ediliyor. Ruken, cezaevinde sağlıksız koşullarda beslendiklerini söyledi. Yemeklerin içinde böcek, kıl ve benzeri şeyler çıkıyor. Daha önce getirdiğim mont kayıp hala verilmemiş. Yine kitap ve gazeteler verilmiyor. Yeni Yaşam, Evrensel ve BirGün gazeteleri verilmiyor. Tek verilen gazete; Cumhuriyet” dedi.

"SOL GÜZÜNDE ZAYIFLAMA VAR"

Demir’in gözaltına alınırken uygulanan şiddetten dolayı sağ gözünde zayıflama olduğunu aktaran kardeş Demir, şunları söyledi:

“Hastaneye sevk edilmiyor. Cezaevinde bulunan revir doktoru kendisini muayene etmiş ve sağ gözünde yüzde 2 oranında bir zayıflama olduğunu söyledi. Şuan ilaç kullanıyor. Yine açık görüş sırasında herkes herkesi sima olarak tanıyor doğal olarak selam veriyor. Gardiyanlar, son zamanlarda kimsenin, başka bir kişinin görüşçüsü ile konuşmasına izin vermiyor ve görüş süresi her zaman 10 dakika daha erken bitiriliyor.” (İzmir/MA)

Gazeteciler Ruken Demir ve Melike Aydın, cezaevindeki hak ihlallerini anlattı

Gazeteciler Ruken Demir ve Melike Aydın tutuklandı

Gözaltındaki Gazeteci Ruken Demir’e yaptığı haberler soruldu

MA Muhabiri Ruken Demir ve Jinnews Muhabiri Melike Aydın gözaltına alındı

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