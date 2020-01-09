Arabaya değil eğitime bütçe

Adar DENİZ

Tunceli Türk Telekom Fen Lisesi

Geçtiğimiz günlerde Türkiye’nin “yerli” basına sunuldu. Ama bu yerli olduğu iddia edilen otomobilin yapılışında Türkiye’nin tek görevi yurt dışından alınan parçalarının birleştirilmesiymiş. Bu yerli denen otomobilin tasarımı bile İtalyan bir firma tarafından yapıldı. Ama asıl önemli olan otomobilde kullanılan motor, batarya gibi önemli parçaların ithal edilmesi ve her ne kadar yarlı dense de dışa bağımlı olmasıdır.

Bir diğer sorun ise Türkiye’deki altyapı yetersizliği. Otomobil çıkarıldı ama bir şarj edecek istasyon yok. Daha da önemlisi otomobil çıktı fakat seri üretime geçirebilecek fabrika yok.

Önemli bir konuda bu otomobilin çıkış zamanı. Elektrikli otomotiv sektörünün hızla geliştiği bu dönemde sözde yerli otomobilin pazarda yer bulması çok zor olacaktır yüzden milli şuur denerek kamu sektörüne pompalanmaya çalışıyor, o yüzden belediyeler ve diğer kamu sektörleri şimdiden sipariş verildi diye reklam yapılıyor. Diğer büyük otomotiv devleri hala geliştirmekte oldukları elektrikli arabaları piyasaya sürmüyor.

Ama asıl konu eğitim masraflarının bu kadar fazla iken, işsizlik oranı bu kadar yüksekken, vergi dilimleri bu kadar adaletsiz şekilde bölüştürülmüşken, ekonomik kriz bu kadar ilerlemişken ve milli eğitimin verdiği, kurslar ve kaynaklar destekleri bu kadar yetersiz iken birilerinin çıkıp bu otomobile 30 milyar gibi bir bütçe ayırması kesinlikle doğru değildir. Bu 30 milyar bütçenin bir arabaya değil, gençliğin olanak ve imkânlarına sunulması, eğitim sistemindeki gediklerin kapatılması kullanılması gerekmektedir.