09 Ocak 2020 03:29

BTS’den Diyarbakır-Batman arası için raybüs talebi

BTS Diyarbakır Şube Başkanı Nusret Basmacı, Diyarbakır-Batman arasında hızlı ve güvenli yolcu taşımacılığı için raybüslere geçilmesini istedi.

Nusret Basmacı

Fotoğraf: Evrensel

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    Toygar KAYA
    Diyarbakır

    Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) Diyarbakır Şube Başkanı Nusret Basmacı, Diyarbakır-Batman arasında tren yollarında daha çok, hızlı ve güvenli yolcu taşımacılığı için birçok bölgede kullanılan raybüslere geçilmesini istedi.

    BİRÇOK BÖLGE RAYBÜSE GEÇTİ

    Raybüslerin kullanımı anlatan Basmacı, “Raybüs dört vagondan oluşan demo ya da Anadolu setleri dediğimiz setlerdir. Her bir vagonda iki yüz yolcu kapasiteli yani bir seferde yaklaşık bin kişiye yakın kapasiteli bir yolcu trenidir. Demiryolu şebeke ağının çoğunda şu anda kullanılmaktadır. Özellikle İzmir bölgesinde; Aydın, Denizli, Söke hattında, Eskişehir- Kütahya hattında ve son olarak da Malatya-Elazığ arasına geldi” dedi.

    TALEPTEN ÇOK ZARURİYET

    Raybüs’ün yolcu kapasitesinin yüksek olduğu yerlerde kullanıldığını belirten Basmacı, aynı duruma sahip Diyarbakır ve Batman arası içinde kullanılması gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi: “Nüfus olarak baktığın zaman Diyarbakır bugün bir milyonu aşmış bir nüfus oranıyla büyük bir şehir. Batman ise beş yüz bin nüfusluk genişleyen bir şehir. İki tane karşılıklı günde dört sefer yapan bölgesel tren dediğimiz, sadece iki şehir arasında işleyen trenlerimiz var. Bu trenlerimiz günlük 300 kişi kapasiteli ve neredeyse tam kapasite çalışıyor. Aynı zamanda ana hat dediğimiz Güney Ekspresi haftanın 5 günü çalışıyor. Bunlar daha çok dizel elektrik dediğimiz lokomotiflerle yapılan taşımacılık. Şebekemizin filosunda bulunan yirmi dört binlik lokomotiflerle yapılıyor artık. 1970’den beri bu makinelerimiz bu kuruma hizmet ediyor. Artık yıpranmışlar, bakım masrafı çok. Burada örgütlü sendika olarak, halkın talepleri doğrultusunda, nüfus yoğunluğunun olduğu bu bölgede, raybüslerin bir an önce kullanılmasını istiyoruz. Bu isteğimiz talepten çok bir zaruret haline gelmiştir. Raylarımız bu setlere uyumlu. Gelmesi önemli çünkü özellikle hafta sonları trende yer bulmak çok zor. Şu an hali hazırdaki trenlerimizin kapasitesi 300 kişilik ama 600’ü bulduğumuz zamanlar da oluyor” dedi.

    ULAŞIM SÜRESİ DÜŞECEK

    Raybüs kullanan diğer şehirlerden örnekler veren Basmacı, “Örnek olarak Ankara-Eskişehir arası karayoluyla 3.5 saatken raybüsle bu süre 1 saat 15 dakikaya düşüyor. Mesela buradan Urfa’ya bir demir yolu bağlantısı yok. Urfa’ya da ray yapılsın sonuçta bugün nereden baksan iki milyona dayanmış büyük bir şehir. Eskişehir ile Ankara’nın engebeli yollarında yapılıyorsa burada hayli hayli yapılır” dedi.

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