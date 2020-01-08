Ford işçileri "yerli" otomobili yazdı: Satış garantisi var ya hani!

Ford Otosan işçileri

Kocaeli

TOGG adında “yerli ve milli” elektrikli otomobil 26 Aralık’ta tanıtıldı. Daha önce aynı hükümet yerli Cadillac tanıtmıştı. Daha önce tanıtılan arabadan vazgeçilmiş, şimdi elektrikli arabaya dönülmüş durumda.

Bu arabanın henüz fabrikası bile yok, kurulmamış, sadece arsası var. Yap, işlet, devret ve satış garantisi sözü ile yapılacağı söylenen bir araçtan bahsediyoruz. Yap, işlet, devret modelini şehir hastanelerinde, köprülerde çok iyi anladık biz. Gitmediğimiz hastaneye, geçmediğimiz köprüye para ödüyoruz. Vergilerimizden biriken para hazineden ödeniyor.

Biz bir otomotiv fabrikasında çalışıyoruz. Bu işe yıllarını vermiş işçiler olarak öncelikle şunu belirtmek isteriz ki, bir araba yapmak çocuk oyuncağı değil. Biz de her söylenene kanacak çocuklar değiliz. 2020’de seri üretime geçileceğini söyleyenler, şimdi 2020’de fabrika temelini atacaklarını söylüyor. Bu da zaten asgari ücrete gelen zammın tepkisinin, gazının alınması için bu kadar erken söylendi. Bir araba üretilirken proje aşamaları ve test fazları olur. Bu fazlardan geçen araçlar kademe kademe seri üretime geçer. Nereden baksan bir arabayı yoktan var etmek iki yıla mal olur. Bu dediğimiz günümüz teknolojisine uygun araçlar için geçerli, hiç yapılmamış aracı yapmak daha uzun süre ister. Bunun yan sanayisi, yedek parçacısı, şarj istasyonları, bayileri, pazarlaması tümü iki yılda olacak iş değildir. Ayrıca bu tür arabaları diğer firmaların üretmediğini biliyoruz, bunun sebebi şimdilik maliyetinin çok yüksek olması. Üretilse bile, sıfır vergi bile olsa araçta, normal bir vatandaş bu aracı alamaz çünkü aracın fiyatı yukarıda olur.

Ayrıca yerli milli denilen bu araç, 5 ortaklı şirketlerin kurduğu bir toplamla yapılacak. O zaman Ford da yerli, Renault da yerli, Toyota da yerli. Ve ayrıca bu kadar otomotiv tekeli varken pazarda bu araç nasıl tutunacak, tutunamazsa bütün kamu kurumlarına doldurup parası da yine bizden mi çıkacak? Satış garantisi var ya hani! Bizlerin, kamunun hiçbir kârının olmadığı bu arabanın yerli ve milliliği nerede? Yerli ve milli olan tek şey olur, o da ucuz iş gücü olan bizler.