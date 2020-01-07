07 Ocak 2020 00:15
Son Güncellenme Tarihi: 07 Ocak 2020 21:02

Irak: ABD ordusundan çekilmeye dair mektup aldık, açıklama yapılmalı

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ABD ordusundan askerlerinin Irak’tan çekilmelerine dair mektup aldıklarını açıkladı. 

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Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi | Fotoğraf: LaGrandeOurs/Wikimedia Commons (CC BY 3.0)

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    Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, ABD ordusundan askerlerinin Irak’tan çekilmelerine dair mektup aldıklarını söyledi. Mektubun Arapça ve İngilizce versiyonlarının aynı olmadığını belirten Abdulmehdi, mektubun yalanlandığını ve konuyla ilgili bir açıklama yapılması gerektiğini belirtti.

    Abdulmehdi, Irak'taki ve bölgedeki tansiyonun hassas bir eşiğe ulaştığını belirterek "Irak'taki yabancı güçlerin çekilmesi tansiyonu düşürür" dedi.

    Abdulmehdi, Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, "Dün akşam saat 20.00 sularında ABD'den Irak'tan çekilmeleri için resmi mektup teslim aldık. Ancak daha sonra bu mektubun yanlışlıkla gönderildiği ifade edildi. Halihazırdaki krizden çıkış ve istikrara kavuşmanın en önemli adımı yabancı (ABD'li) güçlerin Irak'tan çekilmesi olacak" dedi.

    Irak Meclisinin ABD'li ve diğer yabancı güçlerin ülkeden çıkarılması için aldığı kararı doğru karar ve seçenek olarak değerlendiren Abdulmehdi, şunları kaydetti:

    "Iraklılar, sürekli yabancı güçlerle yaşamak istemiyor. 2011-2014 yılları yabancı güçlerin olmadığı yıllardı. Onların çekilmesi ülkemizdeki çatışmaları da engeller. IŞİD de artık çok zayıf durumda. Ülkeden doğan güçler de (Haşdi Şabi) güçlü konumunda bulunuyor."

    ABD SAVUNMA BAKANI ESPER MEKTUBU YALANLAMIŞTI

    Öte yandan ABD Savunma Bakanı Esper, Irak'tan çekileceklerine dair sosyal medyadaki mektubu yalanlamış "Irak'tan çekilme ile ilgili herhangi bir karar söz konusu değil. Mektubun ne olduğunu bilmiyoruz, mektubu araştırıyoruz ancak çekilme ile ilgili bir karar veya planımız da yok" açıklaması yapmıştı.

    Esper mektupla ilgili ayrıca, "Bölgede kuvvetlerimizi yeniden konumlandırıyoruz. Bunun ötesinde bu mektubu bir kez okudum. Mektubun gerçekliği hakkında size bir şey diyemem ama size şunu diyebilirim, mektup bizim pozisyonumuzla örtüşmüyor" yorumunu yapmıştı.

    Genelkurmay Başkanı Mark Milley ise "Henüz şimdi CENTCOM Komutanı Orgeneral (Kenneth) McKenzie ile konuştum. 'Mektup tamamen imzasız, taslak ve yanlış ifadeler kullanılmış. Kuvvet hareketliliği konusunda bilgi vermek için Iraklı üst düzey yetkililere gönderilecekti. Yanlış kelimeler seçilmiş, yanlışlık olmuş' dedi" bilgisini paylaşmıştı.

    ABD’nin Irak Görev Gücü Komutanının Irak hükümetine bir mektup yazarak, Irak Parlamentosu ve Başbakanlığının talebi üzerine Irak'tan çekileceklerini bildirdiği iddia edilmişti.

    Irak Meclisi, 5 Ocak'ta ABD güçlerinin Irak'tan çıkarılması yönünde karar almıştı. Meclis, söz konusu kararın uygulanmasının yükümlülüğünü ise hükümete vermişti.

    Başbakan Abdulmehdi de ülkedeki yabancı güçlerin çekilmesi yönündeki kararı dün ABD'nin Bağdat Büyükelçisi Matthew Tueller'e iletmişti.(DIŞ HABERLER)

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