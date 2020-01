İAKTVKD’den TBMM Araştırma Komisyonu’nun "fayton" raporuna yanıt

İstanbul Adaları’nda atlara yönelik karantina uygulaması sürerken, İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Derneği (İAKTVKD), “TBMM Hayvanların Haklarının Korunması ile Hayvanlara Eziyet ve Kötü Muamelelerin Önlenmesi İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu” tarafından hazırlanan ve TBMM’nin resmî internet sayfasında yayımlanan rapora dair bir açıklama yaptı.

"UYARMAK İSTİYORUZ"

Açıklamada şöyle denildi: “Raporu hazırlayan Komisyon 200 sayfa hacmindeki metninde hayvanla ilgili birçok konuya değinmiştir. Aşağıda okuyacağınız eleştirimizde Raporun yalnızca İstanbul Adaları’nda fayton ulaşımını yasaklamak ama bunu da tam olarak yapmayarak faytonu turistik kullanımıyla sınırlandırmak ve asıl olarak Adalar içi kara ulaşımını motorlu taşıt trafiğine açmakla ilgili kısmını sergileyerek, yanlışlarını, çelişkilerini göstermek ve bu aczin bir yasayla taçlandırılması gibi bir tehlikeye dikkat çekerek ülkemizin yasama organında görev yapanları uyarmak istiyoruz.”

“DENETİM YAPILMADI”

Atlara yapılan eziyetin her zaman karşısında olduklarının belirtildiği dernek açıklamasında, “Atları yıllardır bir rant kapısı yapan kimi faytoncuların atlarına kötü muamelesini ve sorumsuzluğunu hiçbir denetim yapmadan izleyen yetkililer şimdi de faytonların kaldırılmasına çanak tutarak atların tümüyle ortadan kalkmasına neden olacaktır” ifadelerine yer verildi.

İstanbul Adaları Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Derneği, açıklamasında çözüm önerilerin de şöyle sıraladı: “Çözüm faytonların kaldırılması değil, denetlenmesidir. Padok alanlarının kurulması, ahırların düzeltilmesi, sürekli olarak veterinerlik hizmeti verilmesi ve atların doğalarına uygun koşulların sağlanmasıdır. Bu kurallara uymayan at sahipleri ve faytoncuların cezalandırılmasıdır. Yıllardır Adalıların bu konudaki tek muhatabı Derneğimiz, ‘Ada, At ve Biz’ Çalışma Grubu ve Adalar Postası’dır. Atlara yapılan kötü muameleyi ve denetimsizliği ortadan kaldırmak için atların tümüyle ortadan kaldırılmasına cevaz verecek olan Komisyon Raporunun kabul edilmesi hayvan haklarına aykırıdır.”

Dernek açıklamasında, İstanbul Adaları’ndaki at ölümlerine dair verilen rakamlara ilişkin olarak da şu ifadelere yer verildi: “Raporda iddia edildiği gibi yılda 350-400 at ölüyor olsaydı, her bir yıl boyunca ortalama olarak her gün birden fazla at öldüğü anlamına gelirdi ki bu gerçek dışı bir iddia olup hiçbir belgeye dayanmamaktadır. Bu abartılı hayali sayı faytonların yasaklanması için basında çıkartılan bazı haberlerde 800'ü bile bulabilmektedir.”

Dernek açıklamasında, Adalar’daki atlarla ilgili tüm uygulama eksiklikleri ve görev ihmalleri için dikkate alınması gereken yasalar da şöyle sıralandı: - “5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu”, - “3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu”, - “5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu”, - “2872 sayılı Çevre Kanunu”, - “Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği”, - “Hayvanların Korunmasına Dair Uygulama Yönetmeliği”, - “Ruam Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği”, - “T. C. Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü, Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi” (19.03.2019 tarihli), - “Tek Tırnaklı Hayvanların Tanımlanması ve İzlenmesine Dair Yönetmelik” (20.02.2018 tarihli bu yönetmelik 31.12.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir) ve - 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun konuyla ilgili 151., 177., 181. ve 182. Maddeleri.” Açıklamada, denetim eksikliği ve akülü araçlara dair olarak da şu ifadelere yer verildi: “Projede olduğu söylenen seyis barınma alanlarının inşa edilmemesi, Adalar'daki kayıtsız atların kayıt altına alınmaması, Kaymakamlık, İBB ve Adalar Belediyesi'nin görevlerini ihmal etmesi yüzündendir. Her gün sokakta göz önünde olan atların kayıt dışı olması mümkün değildir. Yasaya aykırı olarak sayıları binleri bulmuş olan akülülerin Adalar’da herkesin gözü önünde dolaşması engellenmediği gibi, fayton atlarının da kaydının tutulmamış olması ve atın doğasına ait mübrem ihtiyacın yasaların emrettiği şekilde karşılanmamış olması kabul edilemez.” (İstanbul/EVENSEL)

