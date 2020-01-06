AP, tutuklu Katalan siyasetçi Junqueras'ı Avrupa parlamenteri olarak tanıdı

Katalonya sorununda İspanya ile Avrupa Birliğini (AB) karşı karşıya getiren yeni bir karar AP'den geldi.

AP tarafından yapılan yazılı açıklamada, Avrupa parlamenterliği tanınan Junqueras'ın 13 Ocak'ta yapılacak oturumda, diğer Katalan siyasetçiler Carles Puigdemont ve Antoni Comin ile görevine başlayacağı duyuruldu.

AP, Junqueras ile ilgili kararına gerekçe olarak 19 Aralık'ta Avrupa Adalet Divanı'nın hükmünü gösterdi.

Avrupa Adalet Divanı, 2 Kasım 2017'den bu yana cezaevinde olan Junqueras'ın, henüz hakkında verilmiş bir mahkumiyet cezası yokken, 26 Mayıs 2019'da AP milletvekili seçilmesi dolayısıyla "siyasi dokunulmazlık" hakkı bulunduğuna kanaat getirmişti.

Avrupa mahkemesinin bu kararından hemen sonra 2017 sonunda İspanya yargısından kaçarak Belçika'ya giden ve Junqueras gibi Avrupa parlamenteri seçilen Katalan siyasetçilerden eski Katalonya Özerk Hükümet Başkanı Puigdemont ve eski Katalonya Özerk Hükümet Üyesi Comin'e Avrupa parlamenteri mazbatası verilmişti.

Katalonya'da 1 Ekim 2017'de yapılan yasa dışı bağımsızlık referandumundan dolayı yargılanan ve isyana teşvikle devletin kurumlarına itaatsizlik suçlarından 13 yıl hapis cezası alan Junqueras ise halen cezaevinde bulunuyor.

Avrupa Adalet Divanı'nın kararından sonra İspanya'da Savcılık ve Merkez Seçim Kurulu, Junqueras'ın dokunulmazlık alamayacağını savunup, tutukluğunun devam etmesini talep etmişti.

İspanya hükümetinin hukuki danışmanlık organı Devlet Avukatlığı kurumu da Junqueras'ın Avrupa parlamenteri olabileceği yönünde görüş beyan etmişti.

Tutuklu Katalan siyasetçinin dokunulmazlığı ve hukuki durumuyla ilgili son sözü, Yüksek Mahkeme söyleyecek. (AA)

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