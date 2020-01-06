06 Ocak 2020 07:30

İDO ve BUDO'da sefer iptalleri - 6 Ocak 2020

İDO ve BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı seferlerini iptal etti.

BUDO vapuru

Fotoğraf: DHA

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    İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı seferlerini iptal etti. İptal edilen seferler şöyle:

    İDO

    07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı  

    08:10 Kadıköy-Yenikapı-Bursa  

    08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

    09:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

    10:30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy

    BUDO

    07:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

    09:30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

    09:30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

    10:00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

    10:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

    13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

    13:00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)

    14:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

    14:25 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)

    16:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

    18:00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

    20:30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

    (İstanbul/DHA)

     

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