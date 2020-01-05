Anadolu Ajansı, Sözcü gazetesinin aboneliğini iptal etti

Sözcü gazetesi, Anadolu Ajansı'nın aboneliklerini tek taraflı olarak sonlandırdığını belirtti.

Sözcü gazetesinin yaptığı açıklamada, Anadolu Ajansı (AA) ile olan sözleşme gereği tüm mali yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde AA'nın aboneliği tek taraflı olarak sonlandırdığı ifade edildi.

Sözcü gazetesi yazar ve yöneticilerinin "FETÖ'ye yardım ettiği" iddiasıyla yargılandığı davanın karara bağlanmasının ardından AA'nın davayı haberleştirirken kullandığı ifadelere Sözcü gazetesi tepki göstermişti. Sözcü, Anadolu Ajansının haberine tepki göstermiş ve "Anadolu Ajansı, Sözcü davasına ilişkin haberini Türkiye ve dünyaya farklı içeriklerle duyurdu. İngilizce haber metnine dosyada ‘olmayan’ tanıklar ve ‘olmayan’ ifadeler eklendi" demişti. AA ise bunun üzerine bir açıklama yayınlamıştı.

TGC BAŞKANI OLCAYTO: AA'NIN HİÇBİR GÜVENİLİRLİĞİ KALMADI

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto, olayla ilgili yaptığı açıklamada “Anadolu Ajansı, Cumhuriyetçi bir ajans iken bugün hiçbir güvenilirliği kalmadı. Muhalif diye bilinen gazetelere servis yapmaması yanlış ancak onlardan beklenen bir tavır. Basın üzerindeki baskılardan biri de bu. Menderes döneminde dahi Anadolu Ajansı'nın bu kadar taraflı haber yaptığı bir dönem olmamıştır” ifadelerini kullandı.

İGD BAŞKANI MERT: SÖZCÜ'NÜN HABER ALMA HAKKI ENGELLENEMEZ

İstanbul Gazeteciler Derneği Başkanı Mehmet Mert ise “Kamuoyunu bilgilendirme görevi olan ajansın böyle bir karar alması ilginç. Basının Türkiye'de geldiği nokta üzücü. Geri adım atılmalı. Sözcü'nün haber alma hakkı engellenemez. Hiçbir kurumun bu hakkı engellenemez” dedi.

BASIN KONSEYİ BAŞKANI TÜRENÇ: KABUL EDİLEMEZ

Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, “AA'nın Sözcü gazetesinin üyeliğini tek taraflı ve hukuksuz şekilde feshetmesi kabul edilemez. Bu uygulamanın çok sorunlu olduğunu görüyoruz" dedi.

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