Ulaştırma Bakanı "Yeğenim deniz trafiği var dedi" sözlerine yanıt: Komedi filmi gibi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ulaştırma Bakanı Turhan'ın "Yeğenim deniz trafiği olduğunu söyledi, Kanal İstanbul'a ihtiyaç var" sözlerine "Yeğeninin fikri ile Türkiye’nin en önemli projesine kanaat getirdiğini söyleyen bir Bakan varsa, gerisinin yorumunu vatandaşa bırakıyorum. Trafik yoğunluğu yok, anlatılan ortam garip. Komedi filmi gibi” diyerek yanıt verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yenikapı Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen “Kadın Muhtarlarımızı Dinliyoruz” toplantısı arasında gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, "Her gün Üsküdar’dan Beşiktaş’a geçen yeğenim ‘Önceden 15 dakikada geçiyorduk şimdi yarım saat deniz trafiği var’ dedi" ifadelerini kullanarak Kanal İstanbul'u savunmuştu.

İmamoğlu da bir gazetecinin kendisine Turhan'ın sözlerini hatırlatması üzerine şöyle konuşuldu:

“Ulaşım, hele hele deniz ulaşımı konusunda da mesleğini bilmiyorum yeğeninin, ama yeğeninin fikri ile İstanbul’un, Türkiye’nin en büyük, en önemli projesine kanaat getirdiğini söyleyen bir Bakan varsa, gerisinin yorumunu vatandaşa bırakıyorum.”

İmamoğlu, “Şehir hatlarında trafik yoğunluğu ile ilgili bir sıkıntı var mı” sorusuna da “Hiç öyle bir problem yok. Garip bir durum, anlatılan ortam garip. Biraz komedi filmi gibi. Onun için yorum bile yapmak istemiyorum. Çok üzüntü verici. Yani bu kadar mühim bir mesele, bu kadar önemli bir proje. Ve Ulaştırma Bakanı, ’15 dakika yerine 30 dakika sürüyor ve bundan dolayı Kanal İstanbul gerekli’ diyorsa gerisinin kanaatini vatandaşa bırakıyorum” yanıtını verdi. (HABER MERKEZİ)

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