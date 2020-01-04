Sözleşmesi yenilenmeyen sanatçılar Meclis gündeminde

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi; Kültür ve Turizm Bakanlığından kadro bekleyen süre sözleşmeli personelden 150’den fazlasının işten çıkarılmasını Meclis gündemine taşıdı. İlgezdi, “Kadro sözü verip bunun için çıkarttığınız Cumhurbaşkanı kararnamesi sonrasında 150’den fazla sanatçı ve çalışanı işsiz bıraktınız. Yapılan tüm uygulamalar AKP’nin kültüre olan düşmanlığını kanıtlıyor” dedi.

İlgezdi, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı genel müdürlüklerde süre sözleşmeli olarak görev yapan sanatçı ve çalışanların mağduriyetinin giderilmesi için sözleşme sözü verildiğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı: “Bunun için önce yönetmelik hazırlayıp uygulayamadınız, sonra çıkarttığınız 54 Sayılı Cumhurbaşkanı kararnamesiyle 150’den fazla sanatçı ve çalışanı işsiz bıraktınız. Adana Devlet Tiyatrosu 2 Ocak’taki ‘Miletos Güzeli’ oyununu işsiz kalan sanatçıları yüzünden gerçekleştiremedi, Trabzon dahil birçok ilde de son anda başka oyuncular bulunarak temsiller gerçekleştirildi”

Sanatçı ve çalışanlara gönderilen tebligatlarda hiçbir gerekçe gösterilmediğini dikkat çeken İlgezdi, güvenlik soruşturmaları nedeniyle işten çıkarılanlar arasında 20 senelik çalışanların da bulunduğunun altını çizdi. İlgezdi, “Bildiğiniz üzere Anayasa Mahkemesi güvenlik soruşturmalarını içeren maddeleri iptal etti. Yasada olmayan bir gerekçe ile Bakanlık insanları işinden ediyor” dedi. (KÜLTÜR SERVİSİ)