Sezai Temelli: Türkiye, İran, Rusya ve ABD, Ortadoğu’dan ellerini çekmeli

HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, “Türkiye'siyle, İran'ıyla, Rusya'sıyla, ABD’siyle Ortadoğu’da sürdürdükleri vekalet savaşını daha üst noktalara taşımak peşindeler. Kasım Süleymani’nin öldürülmesi aslında bu hevesi göstermektedir” diyerek, bütün bu ülkelerin Ortadoğu’dan elini çekmesi gerektiğini söyledi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, partisinin Mardin 3’üncü Olağan Kongresi’ne katıldı. Mardin Yay Grand Otel konferans salonunda yapılan kongreye, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, HDP milletvekilleri, Meclis Grup Başkanvekili Mithat Sancar, görevinden alınarak yerine kayyum atanan Mardin Büyükşehir Belediyesi eş başkanları Ahmet Türk ve Figen Altındağ, HDP Diyarbakır İl Eşbaşkanları Zeyyad Ceylan ve Hülya Alökmen, Barış Anneleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda partili katıldı.

KASIM SÜLEYMANİ’NİN ÖLDÜRÜLMESİ

Kongrede konuşan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, Kasım Süleymani’nin öldürülmesiyle ilgili olarak, “Bugün dönüp baktığımızda Ortadoğu’da bu alt emperyalist heveslere sahip olan Türkiye'siyle, İran'ıyla, emperyalist güçler Rusya'sıyla, ABD’siyle Ortadoğu’da sürdürdükleri vekalet savaşını daha üst noktalara taşımak peşindeler. Kasım Süleymani’nin öldürülmesi aslında bu hevesi göstermektedir. Bütün bu ülkeler, Ortadoğu’dan ellerini çekmelidirler. Toprak bütünlüğünü savunuyorlar, ne zaman masaya otursalar, Soçi’de, Cenevre’de, Astana’da, hepsinin ağzından ülkelerin toprak bütünlüğünü savunmak çıkıyor. Ama hiçbirinin ülkelerin toprak bütünlüğüne saygıları yok. Hepsi oradalar Suriye’deler, Irak’talar ve vekalet savaşını yürütecek aparatlarıyla, çeteleriyle, sözde Suriye Milli Ordusu, yok ÖSO isimleriyle oradalar. Ve orada katliam yapmaya, orayı talan etmeye, orayı istikrarsızlaştırmaya, kaosu sürdürmeye devam ediyorlar” dedi.

Kendi otoriter rejimlerini ayakta tutabilmek adına Ortadoğu halkına ölümün reva görülmesine bütün halklar olarak birleşerek “dur” demeleri gerektiğini vurgulayan Temelli, “Farklılıklarımızı koruyalım. Farklılıklarımızdan güç alalım. Şimdi farklılıklarımızdan güç alarak siyaset yapma zamanıdır. Ulusal birlik çalışmalarını herkes olduğu yerden güç katmalıdır” çağrısında bulundu.

“ERDOĞAN’IN BİR DEDİĞİ DİĞERİNİ TUTMUYOR"

Erdoğan’ın söylemlerinin birbirini tutmadığını söyleyen Temelli, İranlı general Kasım Süleymani’nin öldürülmesi üzerinden “Libya’ya asker gönderiyor, ertesi gün tezkere çıkarıyor. Sonra Kasım Süleymani öldürülünce diyor ki; diplomasi şart. Bir dediği diğerini tutmuyor” dedi.

Temelli, sözlerini “Bu faşizmi yıkmalıyız. Bunu faşizmi yıkacak güç halkların birlikte kuracağı demokrasi mutabakatıdır. İhtiyacımız olan bu. Radikal demokrasi ilkemizde ev eve mahalle mahalle gezeceğiz. Faşizmi yeneceğiz” diyerek noktaladı. (Mardin/MA)

Kasım Süleymani suikastının öncesi ve sonrası

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