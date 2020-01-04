İETT’den 49 yeni hat
İETT 34’ü Avrupa, 15’i Anadolu yakasında olmak üzere toplam 49 yeni hat açtı.
Fotoğraf: İETT Basın Bülteni
İETT 34 yeni toplu ulaşım hattı açtığını duyurdu. Avrupa yakasında; Marmaray’a ulaşım için 4, İstanbul Havalimanı’na ulaşım için 9, metroya ulaşım için 8, Metrobüs için 3 ve ihtiyaç olan diğer güzergahlarda 10 olmak üzere toplam 34 yeni hat açıldı.
Anadolu yakasında da metroya ulaşım için 1, İstanbul Havalimanı’na ulaşım için 1, Marmaray’a ulaşım için 2 olmak üzere toplam 15 yeni hat hizmete girdi.
Avrupa yakasında Marmaray’a ulaşım için; MR40, MR41, MR50, MR51, Yenikapı-Hacıosman metrosuna ulaşım için; 48D, 39A, 55V, 62H, İstanbul Havalimanı’na ulaşım için; İST-4, İST-5,İST15, İST-1, İST 20, H-6, H-7, H-8 ve H-9 hatları hizmete alındı.
Metrobüs’e ulaşım için; HT19, 76GM, 76SM hatları hizmete alınırken, Topkapı-Mescidi Selam tramvay hattına ulaşım için; 48G ve ST36 hatları devreye girdi. İhtiyaç olan diğer güzergahlarda da 97BT, 47K, D3, 54P, 144K hatları açıldı.
Ayrıca Esenler Giyimkent-Üçyüzlü Metro hattına erişim için MK51, Zeytinburnu-Üçyüzlü Metro hattı için MK52,Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi-Mahmutbey Metro hattı için; HT2, Kent Ormanına ulaşım için ise 48R hatları açıldı.
Anadolu yakasında ise İST-8 ile Pendik- İstanbul Havalimanı, KM18 ile Medeniyet Üniversitesi-Pendik Metro/Yüksek Hızlı Tren, MR60 ile Pendik Yüksek Hızlı Tren Sabiha Gökçen Havalimanı, MR61 ile Güzelyalı-Tuzla Devlet Hastanesi arasında yeni hatlar hizmet vermeye başladı.
Ayrıca yolculardan gelen talep ve ihtiyaçları değerlendiren yetkililer, bu hatların haricinde 11 farklı güzergahta yeni hattı da daha hizmete aldı.
2019’DA AÇILAN İETT HATLARI
- MR40 K.S.S Hastanesi - Atakent Mah. - Halkalı İstasyon
- MR41 Atakent 1. Etap-Halkalı Marmaray
- MR50 Kayabaşı Kiptaş/Kayaşehir-Halkalı İstasyon
- MR51 Bahçekent/Bahçeşehir/Ispartakule - Halkalı İstasyon
- 48D Göktürk - Hacıosman Metro
- 39A Akşemsettin - Vezneciler
- 55V Gaziosmanpaşa - Vezneciler
- 62H Emniyettepe - Hacıosman Metro
- 48R Kent Ormanı - 4.Levent Metro
- HT19 İ.Ü.Cerrahpaşa - Tüyap Metrobüs
- 76GM Gürpınar-Tüyap Metrobüs
- 76SM Sahil Mah./Kavaklı-Güzelyurt Metrobüs
- İST-4 Bakırköy-İstanbul Havalimanı
- İST-5 Beşiktaş- İstanbul Havalimanı
- İST-15 Avcılar Metrobüs/Bahçeşehir-İstanbul Havalimanı
- İST-17 Halkalı İstasyon/Başakşehir Metrokent-İstanbul Havalimanı
- İST-20 Sultanahmet - İstanbul Havalimanı
- H-6 Yunus Emre Mah./Arnavutköy-İstanbul Havalimanı
- H-7 Alibeyköy Cep Otogarı - İstanbul Havalimanı
- H-8 Hacıosman/Sarıyer-İstanbul Havalimanı
- H-9 Cevizlibağ-İstanbul Havalimanı
- 48G Göktürk-Pirinççiköy-Mescid-i Selam
- ST36 Esentepe/Haseki Kampüs-Sultançiftliği Tramvay
- 97BT Kocasinan İtfaiye-Taksim
- 47K Kazım Karabekir - Eminönü
- D3 Güngören-Kemerburgaz
- 54P Piyalepaşa Mahallesi - Taksim
- 144K Hadımköy Kiptaş 3. Etap-Bahçeşehir Merkez
- 48C Kemerburgaz - Çiftalan Köyü
- 79GE Güvercintepe/Fenertepe-Eminönü
- 146F Fenertepe Peronlar/Başakşehir-Bahçeşehir
- MK51 Esenler Giyimkent-Üçyüzlü Metro
- MK52 Zeytinburnu-Üçyüzlü Metro
- HT2 K.S.S. Hastanesi-Mahmutbey Metro
- 122ÇK Şahinbey - Kavacık
- 132SB Sultanbeyli Devlet Hast.- Marmara Üniv. Başıbüyük
- 132YB Yenidoğan - Marmara Üniversitesi Başıbüyük Kampüsü
- 139S Üsküdar-Sofular Köyü/Şile
- 14TM Tepeüstü-Maltepe Metro/Cevizli Peronlar
- 15CA Büyük Çamlıca Camii / Bulgurlu Metro - Göztepe Köp.
- 15TA Türk Alman Üniversitesi-Kavacık
- 15TK Tokatköy-Kadıköy
- 18UK Uzundere-Kozyatağı
- 18YS Yenidoğan-Sultanbeyli
- 19FS Ferhatpaşa - Soyak Yenişehir
- İST-8 Pendik - İstanbul Havalimanı
- KM18 Medeniyet Üniversitesi-Pendik Metro/Yht
- MR60 Pendik Yht-Sabiha Gökçen Havalimanı
- MR61 Güzelyalı-Tuzla Devlet Hastanesi