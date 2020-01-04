04 Ocak 2020 04:13

OSTİM'de çalışan işçiler: Onlar sefa sürerken cefa bize kalıyor

OSTİM'de çeşitli iş kollarında çalışan işçiler asgari ücrete düşük zam yapılmasına tepki gösteriyor.

Fotoğraf: Evrensel

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    Musa DOĞAN
    Ankara

    Asgari ücrette yapılan zammın gerçekleşen enflasyonun altında kaldığını ve beklentilerini karşılamadığını belirten OSTİM işçileri, kendilerine dayatılan bu ücretle insanca yaşamanın olanaklarının gasbedildiğini söylüyor. Aldıkları ücretle ay sonunu getiremediklerini anlatan işçiler, “Kendileri sayemizde sefa sürerken cefası da bize kalıyor” diyor.

    Girdiğimiz metal atölyesinde konuştuğumuz işçilerden biri, “Hep aynı şeyleri yapıyorlar. Bizden, elimizi taşın altına koymamızı istiyorlar ama kendileri en ufak bir risk almıyor. Bir market alışverişi yapınca asgari ücrete yapılan zammın tükendiğini söyleyen işçi, “Eskiden kahvaltı alışverişlerinde iyi kahvaltı türleri alırken şimdi zar zor alıyoruz. Bizden 3 çocuk istiyorlar, biz tek çocuğa bakamıyoruz. 3 çocuğa nasıl bakacağız? Önümüzdeki günlerde yine bir zam yapacaklar, dengemiz birkaç ay sonra yine alt üst olacak. Eskiden pazarda kilo kilo domates alırken şimdi manava, ‘Bir iki tane daha koy’ diye pazarlık yapar hale geldik” diye konuştu.

    ‘İKİ KİŞİ ÇALIŞIYORUZ YİNE YETMİYOR’

    Yemekhanede çalışan bir kadın işçi ise kazandıkları paranın ihtiyaçlarına yetmediği için eşinin fazla mesaiye kaldığını anlatıyor: “İki kişinin çalışmasıyla ay sonunu yetiştiremiyoruz. Biliyoruz, yaptıkları zammı da misliyle bizden alacaklar. Emin olun kendi maaşlarından eksiltseler yine bir şey kaybetmezler” dedi. Kadın işçi hükümetin ekonomideki kötü gidişin faturasını işçilere çıkarmayı amaçladığını söyledi.

    ‘ALDIĞIMIZ GİBİ GİDECEK’

    Başka bir atölyede çalışan genç bir işçi ise “Şu an yapılan zamla 2 bin 324 TL oldu. Farz edelim 3 bin TL oldu. Yine ne değişecek? Evin giderleri, kirası, yol masrafı... Cepte kalan ne kalacak? Bizi düşündükleri yok. Belirledikleri ücret, aldığımız gibi gidecek. Kendileri sayemizde sefa sürerken cefası da bize kalıyor. Kimse de dönüp bir şey demiyor” dedi.

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