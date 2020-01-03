03 Ocak 2020 14:40

CHP'li Yüceer: Istranca'da kaç tane taş ocağı ve maden işletmesine izin verildi?

CHP Milletvekili Candan Yüceer, Istranca eteklerinde orman alanına kurulmak istenen açık kuvarsit ocağını Meclis gündemine taşıdı.

Yıldız Dağları (Istranca)

Fotoğraf: Hüseyin Öcal/Wikimedia Commons (CC BY 3.0)

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    CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Tekirdağ’ın Saray ilçesinde Yıldız Dağları (Istranca) eteklerinde orman alanına kurulmak istenen açık kuvarsit ocağını Meclis gündemine taşıdı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması talebiyle Mecliste soru önergesi veren Yüceer, projenin yer altı sularına, halk sağlığına ve canlı yaşamına yaratacağı etkilerin kaygı yarattığına dikkat çekti.

    Saray ilçesinin Güngörmez Mahallesi’nde kurulmak istenen açık işletme yöntemiyle kuvarsit ocağı projesi için ÇED süreci tamamlanmak üzere. Konuyu soru önergesiyle Meclis gündemine taşıyan CHP Milletvekili Candan Yüceer, Yıldız Dağları yöresinin doğal zenginliklerinin taş ocakları ve madencilik projeleriyle hızla yitirildiğini hatırlattı.

    "ORMAN ALANI VE SU KAYNAKLARINI TEHDİT EDİYOR"

    Yüceer, Güngörmez’deki projenin de orman alanlarını, yaban hayatını ve su kaynaklarını olumsuz yönde etkileyeceğini belirterek şunları ifade etti:

    "Projenin hayata geçirilmek istendiği alan, 1/100.000 ve 1/25.000 ölçekli Tekirdağ İli Çevre Düzeni Planı’na göre 'orman alanları' ve 'yer altı suları besleme alanları' içerisinde yer almaktadır. Açık madencilik yöntemiyle işletilecek madenin, su kaynaklarını kirleteceği de açıktır. Üstelik Istranca Dağları’nın jeolojik yapısı nedeniyle madencilik faaliyetleri sırasında hayata geçirilecek kırma ve patlatma işlemlerinin, yer altı sularının akış rejimini ve kalitesini etkilediği bilinmektedir"

    KANSER NEDENLİ ÖLÜM ORANLARI ARTTI

    Trakya’nın kanser nedenli ölüm oranlarının en yüksek olduğu bölge olduğuna hatırlatan Candan Yüceer, "Trakya’da yer alan 4 ilin tamamı kanser nedenli ölüm oranları bakımından Türkiye’de ilk sıralarda yer almaktadır. Söz konusu alanda yapılacak madencilik faaliyetleri nedeniyle toprak ve suda oluşması muhtemel arsenik ve ağır metal kirliliğinin, bölgedeki kanser vakalarında artışa yol açabileceğinden endişe duyulmaktadır" dedi.

    TRAKYA ARISI KORUMA ALANI İÇİNDE YER ALIYOR

    Bölgenin, 30 Haziran 2010 tarihli Tarım Bakanlığı oluruyla belirlenen Trakya Arısı Koruma Alanı içinde yer aldığına dikkat çeken Yüceer, projenin arıcılık kadar, bölgedeki hayvancılığı da olumsuz etkileyeceğine ilişkin kaygıları dile getirdi. Yüceer, "Meslek odaları, çevre örgütleri ve bölge halkı proje nedeniyle kaygı duymakta, bölgenin doğasının bir yara daha almamasını dilemektedir" dedi.

    "KAÇ TANE TAŞ OCAĞI VE MADEN İŞLETMESİNE İZİN VERİLDİ?"

    Yüceer, Bakan Kurum’dan şu sorulara yanıt vermesini istedi:

    • Yıldız Dağları ve çevresinde kaç tane taş ocağı ve maden işletmesi bulunmaktadır? Bunlardan kaç tanesi açık madencilik yöntemiyle çalışmaktadır?
    • 2003 yılından bu yana Yıldız Dağları ve çevresinde kaç taş ocağı ve maden işletmesine izin verilmiştir?
    • Taş ocakları ve madenlerin Yıldız Dağları ve çevresindeki doğal yaşama etkisine ilişkin Bakanlığınızın herhangi bir projeksiyonu var mıdır? Bu konuda bir araştırma yapılmış mıdır?
    • Taş ocakları ve maden işletmelerinin Yıldız Dağları ve çevresindeki yer altı sularına etkisine ilişkin Bakanlığınızın yaptığı herhangi bir araştırma bulunmakta mıdır?
    • Tarım Bakanlığı’nın 30/06/2010 tarih  ve 29 sayılı oluru ile belirlediği Trakya Arısı Koruma Alanı içinde kaç tane taş ocağı ve maden işletmesi bulunmaktadır? Bunlardan kaç tanesine, bölgenin koruma alanı olarak belirlendiği 30 Haziran 2010 tarihinden sonra izin verilmiştir?

    (HABER MERKEZİ)

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