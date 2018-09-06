Mahkeme, Balaban kÃ¶yÃ¼ndeki aÄŸaÃ§ katliamÄ±na â€˜durâ€™ dedi

Istranca DaÄŸlarÄ± eteklerindeki Balaban kÃ¶yÃ¼nde mezarlÄ±k yapÄ±lmasÄ± gerekÃ§esiyle baÅŸlanan aÄŸaÃ§ kesimi, Edirne Ä°dare Mahkemesi kararÄ±yla durduruldu.

KÄ±rklareli'de Istranca DaÄŸlarÄ± eteklerinde bulunan Demirköy ilçesi Balaban köyünde muhtarlÄ±k, endemik bitkilerin yer aldÄ±ÄŸÄ± ormanda 6 dönümlük alanÄ± yeni köy mezarlÄ±ÄŸÄ± yapmak için aÄŸaç kesimine baÅŸladÄ±. Köylülerden Hasan Erkan TaÅŸçÄ±, yaÄŸmur ormanlarÄ±nÄ±n ortasÄ±na yapÄ±lmak istenen mezarlÄ±k konusunu yargÄ±ya taÅŸÄ±rken, Edirne Ä°dare Mahkemesi, mezarlÄ±k tahsisine yönelik ‘yürütmeyi durdurma’ kararÄ± verdi.

‘ORMANLIK ALAN YOK EDÄ°LÄ°YOR’

Avukat Gönül Aydemir, Edirne Ä°dare Mahkemesine verdiÄŸi dilekçede devlet ormanÄ±na mezarlÄ±k yapÄ±lmak istendiÄŸini belirterek, “MezarlÄ±k yeri için ormanlÄ±k alan yok ediliyor, aÄŸaçlar kesiliyor” dedi. Mahkemenin yürütmeyi durdurma kararÄ± vermesine raÄŸmen 5 gündür aÄŸaçlarÄ±n kesildiÄŸini belirten Av. Aydemir “EÄŸer mevcut mezarlÄ±k Ä±slah edilemiyorsa, valilik, belediye bir yer göstersin” diye konuÅŸtu.

Köylülerden Hasan Ersan TaÅŸçÄ± da ormandaki kayÄ±n ve söÄŸüt aÄŸaçlarÄ±nÄ±n kesildiÄŸini ifade ederek “Biz de iptali için Edirne Ä°dare Mahkemesine baÅŸvurduk. Mahkeme ormanlÄ±k alanÄ±n mezarlÄ±k için tahsisine yönelik karar için ‘yürütmeyi durdurma’ kararÄ± verdi” dedi.

Balaban köyü muhtarÄ± NazÄ±m Görkey ise köylerinin mezarlÄ±ÄŸÄ±nda defin yapmak için yer kalmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek “AÄŸaç kesip orman katliamÄ± yapmÄ±yoruz. Kesilen aÄŸaçlar belli ve güzel aÄŸaçlarÄ± kesmiyoruz” diyerek kendini savundu.

MAHKEME KARARI

Edirne Ä°dare Mahkemesi, kararÄ±nda, “Devlet ormanÄ± niteliÄŸindeki sahada bulunan aÄŸaçlarÄ±n kesileceÄŸi anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸ olup, iÅŸlemin uygulanmasÄ± halinde mahiyeti gereÄŸi telafisi güç zarar oluÅŸacaÄŸÄ±ndan, yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu iÅŸlemin yürütülmesinin durdurulmasÄ±na, savunma ve ara kararÄ±na cevap verilebilmesi için idarelere 15 gün süre tanÄ±nmasÄ±na oy birliÄŸi ile karar verildi” denildi. (KÄ±rklareli/DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 06 EylÃ¼l 2018 13:28

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