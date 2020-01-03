Kemal Kılıçdaroğlu: Dış politika değiştirilmeli

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, televizyoncuların Ankara temsilcileriyle bir araya geldi.

T24’ün aktardığına göre, genel olarak gündemi değerlendiren Kılıçdaroğlu İran Devrim Muhafızları Komutanı Süleymani'nin ABD tarafından öldürülmesine ilişkin olarak konuştu.

ABD'nin Irak'ı vurmasından sonra İran'ın bölgede etkili bir güç olmaya başladığının altını çizen Kılıçdaroğlu, Kasım Süleymani'nin bu süreçte IŞİD gibi örgütlerle ciddi mücadele yürüttüğünü vurguladı. “Süleymani’nin öldürülmesi Ortadoğu'da büyük ve yeni sorunların başlangıcı olabilir” mesajını veren Kılıçdaroğlu, “Bizim Erdoğan'dan beklentimiz Ortadoğu politikalarında daha itidalli bir tutum takınmasıdır, Türkiye'yi Ortadoğu ateşinden uzak tutmasıdır. Silahların değil aklın, mantığın, duyguların hakim olması gerekir. Buna ihtiyaç vardır” ifadelerini kullandı.

Önceki gün Meclis Genel Kurulu'nda Libya tezkeresine 'Hayır' oyu veren partisinin kararının arkasında duran CHP lideri, “Libya'daki mevcut yönetimi BM meşru hükûmeti olarak kabul ediyor. Dolayısıyla Türkiye'nin BM'ye başvurarak Libya'da barış gücü oluşturması talebinde bulunması işin doğasına en uygun olanıdır. BM oraya el atarsa sıcak çatışmanın önüne geçilebilir” diye konuştu.

Doğu Akdeniz ile ilgili konuşan Kılıçdaroğlu, “Bu kazanımların kazanmanın yolu diplomasidir, sahada asker barındırmak değil, bölge ülkeleriyle diyalog kurmaktır. Bu denenmeli. Türk dış politikası değiştirilmeli. Çünkü asker göndermekle oyunu bozulmadığını gördük" ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu buna, Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs arasında imzalanan EastMed anlaşmasını örnek olarak gösterdi. Kılıçdaroğlu, bu noktada Türkiye'nin dış politikasında bazı değişikliklere giderek Mısır, İsrail, hatta Suriye ile yeniden diyalog kurması gerektiğini söyledi. (HABER MERKEZİ)

İranlı general ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı, ABD saldırısında öldürüldü

Reklam