03 Ocak 2020 10:42

Erzurum'daki pazar esnafı: Sinek avlıyoruz

Ekonomik kriz yüzünden zor günler yaşayan Palandöken pazar esnafı tezgah kapattı. Abdülcebar Yaşar, "En kalabalık gün olan pazar günleri bile sinek avlıyoruz" diyerek, pazarın durumunu özetledi. 

Semt pazarından bir görüntü

Fotoğraf: MA

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    Dindar KARATAŞ

    Erzurum'un Palandöken ilçesine bağlı Mahallebaşı semtinin bulunan pazar esnafı, ekonomik kriz yüzünden zor günler yaşıyor. 1986 yılında belediye tarafından yapılan ve zamanla sebze meyve haline dönüşen Semt Pazarı'nda tezgah açan esnaf, çareyi sattığı ürünü değiştirmekte bulamayınca mecburen tezgah kapatıyor. Son 3 yıl içinde esnaf sayısının 28'den 11'e düştüğü pazarda, 5 yıl öncesine kadar sadece sebze satılırken, şimdi ise kuruyemiş satılıyor. Haftanın 7 günü, sabah saat 8'de akşam saat 19'da açık olan pazarda, Diyarbakır, Mardin, Antep, Malatya, Elazığ gibi birçok şehirden getirilen pestil, ceviz içi, karışık kuruyemiş, kurutulmuş kayısı, kuru üzüm, lokum, incir ve pestilli küme çeşitleri satılıyor. 40'a yakın esnafın tezgah açabileceği potansiyele sahip pazarda, müşteri yoğunluğu ise en fazla Perşembe ve Pazar günleri yaşanıyor. 

    "2 ÇALIŞANI İŞTEN ÇIKARDIM"

    Semt Pazarı'nda 5 yıldır toptancılık yapan Melik Minlivarlı, Adana, Gaziantep, Diyarbakır, Elazığ gibi kentlerden getirttiği pestil, küme ve lokum çeşitlerini Kars, Erzurum, Ardahan, Ağrı, Van ve Iğdır illerden esnaflara satıyor. Ekonomik krizin etkilerine dikkat çeken Minlivarlı, 2018 yılında 25 TL'ye aldığı cevizin kilosunun 40 TL'ye yükseldiğini söyledi. İşlerinin geçen yıla oranla yüzde 70 azalmasından dert yanan Minlivarlı, “İllere satış yapılması için araç ve eleman gönderiyoruz; ama satış yapılmadan geri dönülüyor. Akaryakıt masraflarının altından kalkamıyoruz. Daha önce ürün sattığımız esnaflar, satış yapamadığından ürün iadesi yapıyor. Biz de iade aldığımız ürünleri mecburen çöpe atıyoruz. Özellikle bu yılki satışlarımızda yüzde 70 gerileme yaşadık.  Böyle olunca mecburen yanımda çalıştırdığım iki kişiyi işten çıkardım” dedi. 

    "DURUM KÖTÜYE GİDİYOR"

    Ekonomik krizden en çok küçük esnafın etkilendiğini dile getiren İsa Akdağ, marketler ile pazarları karşılaştırdı. Türkiye’nin her yerinden ürün aldıklarını ifade eden Akdağ, “Özellikle yaz mevsiminde Türkiye metropollerine çalışmaya giden işçiler buradan çerez ve kuruyemiş satın alıp götürüyor.  Yurt dışından gelenler bile buradan ürün alıp gidiyor. Her yıl satışlarımız düşüyor. Deyim yerindeyse bugün dünü aratıyor. Bizim burada sattığımız ürünler daha uygun ve sağlıklıdır” diye konuştu.  

    "SİFTAH DAHİ YAPAMIYORUZ" 

    Pazarda 25 yıldır tezgah açan Abdülcebar Yaşar ise eski günlerden eser kalmadığını söyledi. 60 yaşında olmasına rağmen hala kirada kaldığını belirten Yaşar, ülkede ekonomik durumdan dolayı yaşanan intiharları hatırlattı. Yıllarca sebze satarak geçimini sağladığını dile getiren Yaşar, son zamanlarda sürekli zarar ettiğinden dolayı diğer esnaflar gibi kuru yemiş işine girmek zorunda kaldığını belirtti. Yaşar, şöyle devam etti: “Sattığımız sebzeleri bir-iki gün sonra ya zararına satıyorduk ya da bozuldukları için çöpe dökmek zorunda kalıyorduk. Durum böyle olunca mecburen kuruyemiş satmakta bulduk çareyi. Başka yapabileceğimiz bir işimiz de yok. Mahallebaşı özellikle pazar günleri ana-baba günü olurdu; ama son yıllarda semtin bu özelliği de kayboldu. En kalabalık gün olan pazar günleri bile sinek avlıyoruz. Görünen köy kılavuz istemez misali. Halimiz ortada akşama kadar bazen siftah bile yapamıyoruz. Bu pazarda 3 yıl öncesine kadar 28 arkadaşın tezgahı vardı, şuan ise 11 kişi kaldık; çünkü iş yapılmıyor.” (Erzurum/MA)

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