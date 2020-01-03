İranlı general ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı, ABD saldırısında öldürüldü

Irak'ın başkenti Bağdat'ta havaalanına düzenlenen füze saldırısında İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve İran yanlısı Haşdi Şabi örgütünün Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in öldürüldüğü bildirildi.

Irak devlet televizyonunun haberinde, “Haşdi Şabi basın kaynaklarına göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis, Bağdat'ta havalimanı yolunda araçlarına yönelik saldırıda öldürüldü” ifadelerine yer verildi. İran devlet televizyonu da Süleymani’nin ölümünü doğruladı.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı ile düzenlenen operasyonda İran Devrim Muhafızları Ordusu'na (DMO) bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürüldüğünü açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise saldırıya tepki gösterdi ve “ABD, haydutça maceracılığının tüm sonuçlarından sorumlu olacaktır” dedi.

BAĞDAT HAVALİMANINA FÜZELİ SALDIRI

Dün gece saatlerinde Uluslararası Bağdat Havalimanı çevresine 4 adet füzeyle saldırı düzenlendiği iddia edildi. Irak’taki yerel medya haberlerinde, Bağdat Havalimanı çevresine 4 adet Katyuşa füzesi ile saldırı yapıldığı ileri sürüldü.

Irak yönetimi önce Bağdat Havalimanına 3 adet Katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendiğini ve yaralılar olduğunu açıkladı. Açıklamada, söz konusu saldırıda iki sivil aracın yandığı ve yaralıların olduğu da kaydedildi.

Saldırıdan uzun süre sonra Haşdi Şabi basın kaynakları, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi Mühendis’in saldırıda öldürüldüğünü açıkladı.

SALDIRIDA 7 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Amerikan AP haber ajansına konuşan Iraklı üst düzey yetkililer ise saldırıda Süleymani'nin yanı sıra Irak'taki Şii milis grubu Haşdi Şabi'nin Komutan Yardımcısı Mehdi Mühendis ve örgütün havalimanı protokol görevlisi Muhammed Rıza dahil 7 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Iraklı yetkililer, Mühendis'in Bağdat Havaalanına Süleymani'yi karşılamak için bir konvoyla geldiğini ve saldırının ise havaalanının kargo kısmına İranlı komutanın karşılandığı yerde yapıldığını kaydetti.

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen yetkililer, Süleymani'nin cesedinin paramparça olduğunu ancak İranlı generalin yüzüğünden tespit edildiğini belirtti.

İRAN DOĞRULADI

İran devlet televizyonu Süleymani ve Mühendis'in ABD'nin Bağdat Havaalanı'nda araçlarına düzenlediği füze saldırısında öldürüldüğünü doğruladı. Saldırının ABD helikopterleri tarafından gerçekleştirildiği de belirtildi.

PENTAGON: TRUMP'IN TALİMATIYLA ÖLDÜRÜLDÜ

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise Süleymani’nin ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı ile düzenlenen operasyonda öldürüldüğünü açıkladı.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, “ABD ordusu, Başkan'ın talimatı ile, ABD tarafından yabancı terör örgütü olarak tanınan İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü'nün Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürerek (bölgedeki) ABD personelini korumak için kararlı ve savunma amaçlı bir adım atmıştır” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Süleymani ve Kudüs Gücü’nün ABD’li askerlere dönük saldırıların azmettiricisi olduğu ifade edildi.

TRUMP'TAN BAYRAKLI MESAJ

Florida'da tatilde bulunan ABD Başkanı Trump ise Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin herhangi bir açıklama yapmazken, Twitter hesabından Amerikan bayrağını paylaşmakla yetindi.

POMPEO IRAKLILARIN SEVİNÇ GÖSTERİLERİNİ PAYLAŞTI

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ise İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ABD hava saldırısında öldürülmesine ilişkin ilk tepkisinde Iraklıların sevinç gösterilerini paylaştı.

Bakan Pompeo, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Süleymani'nin öldürülmesini sokakta dans ederek kutlayan Iraklıların görüntüsüne yer verdi.

Pompeo, "Iraklılar özgürlük için sokaklarda dans ediyor ve General Süleymani'nin artık olmadığına şükrediyorlar." ifadesini kullandı.

İRAN: ABD HAYDUTÇA MACERACILIĞININ SONUÇLARINDAN SORUMLU OLACAK

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Süleymani'nin öldürülmesine ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı.

Kasım Süleymani'nin IŞİD, El Kaide ve Nusra gibi bölgedeki terör örgütleri ile mücadelenin en etkin güçlerinden olduğunu ifade eden Zarif, ABD'nin eylemini “uluslararası terörizm” şeklinde nitelendirdi.

İranlı generale yönelik suikasti “çok tehlikeli ve aptalca” olarak yorumlayan Zarif, “ABD, haydutça maceracılığının tüm sonuçlarından sorumlu olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

HAMANEY: SUÇLULARI ACI BİR İNTİKAM BEKLİYOR

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, İranlı general Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesine ilişkin “Onun gidişiyle onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor” dedi. Hamaney, ülkede üç gün ulusal yas ilan ettiğini açıkladı. (Bağdat/AA)

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