"İftira" demişti… Savcı Sayan'ın "dedikodu kulübesi" vaadi verdiği ortaya çıktı

AKP’li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan’ın kentte “dedikodu kulübesi” yaptırdığı iddialarını “Allah beni öldürsün ki iftira” sözleriyle yalanlaması ardından, kulübeyi yaptırma sözü verdiği bir video ortaya çıktı.

Ağrı Belediyesinin, şehirdeki "millet bahçesi"ne “dedikodu kulübesi” yaptırdığı iddia edilmişti. Kulübe, vatandaşların tepkisi üzerine brandayla kapatılmıştı.

Konuyla ilgili fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Hürriyet gazetesi muhabiri İsmail Saymaz'a, Savcı Sayan yanıt vermişti. Sayan, kulübenin bir oyun merkezinden alındığını ve İsmail Saymaz’ın “iftira attığını” öne sürerek “Yargıda hesap vereceksin” demişti.

Savcı Sayan, tartışmadan sonra İsmail Saymaz'a mesaj atmış, Saymaz bu mesajı Twitter hesabından paylaşmıştı. Sayan, Saymaz'a attığı mesajda “Öyle birşey varsa Allah beni öldürsün” demişti.

Bugün sosyal medyada Ağrı Belediyesi Başkanı Savcı Sayan’ın bizzat söz konusu kulübeyi yaptıracağını söylediği video paylaşıldı.

İsmail Saymaz'ın paylaştığı videoda, Savcı Sayan’ın “dedikodu kulübesini” yaptıracağını söylediği görülüyor. Sayan, videoda şu ifadeleri kullanıyor:

"Arkadaşlar dedikoduyu bırakacağız. Zaten ben millet bahçesine sipariş verdim, kulübe yapıyorum. Oraya, kulübenin içine de 3-4 sandalye, 3-4 paket sigara bırakacağım, bir de çay ocağı yapacağım. Üzerine de yazacağım ‘dedikodu kulübesi’, 'dedikodu merkezi'. Dedikodu yapmak isteyenler, lütfen burada yapın, şehrin huzurunu bozmayın. Onu yapıyorum, 10 gün sonra oraya koyacağım. Kim dedikodu yapıyorsa çayını da içsin sigarasını da içsin. Ağrı dedikoduyla bir yere varamaz. Birbirimizin yüzüne mertçe konuşup söyleriz, birbirimizi destekleriz. Ben sizin hukukunuzu korurum. Sizin ne sendikaya ihtiyacınız var, ne kimseye ihtiyacınız var. Benim işçim benim namusumdur, benim memurum benim namusumdur.” (HABER MERKEZİ)