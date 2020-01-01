    • EMEP, yeni yılı grevdeki Trelleborg işçileriyle karşıladı

    Emek Partisi Kocaeli İl Örgütü, yeni yılı 22 gündür hakları için grev yapan Trelleborg işçileriyle karşıladı.

    01 Ocak 2020 14:03
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    Emek Partisi yeni yıla grevdeki Trelleborg işçileriyle girdi. Grevlerinin 22. gününde yeni yıla grevle başlayan Trelleborg işçileri aileleriyle grev çadırına geldi. Grev çadırında çocuklara özel kukla hikaye anlatımı gerçekleştirildi.

    Farklı işkollarından işçilerin olduğu etkinliğe EYT Derneği üyeleri de katıldı. EYT Başkanı Nuh Erdoğdu, “Tek başına değil birlikte mücadele edeceğiz. Söyleyecek tek sözümüz sınıf mücadelesi. Her zaman Trelleborg işçilerinin yanında olacağız” dedi.

    Emek Partisi Kocaeli İl Başkanı Arzu Erkan ise, “Yeni yıla saatler kala birlikte olalım dedik. Her sınıf yeni yılı farklı yaşıyor. Örneğin size, yüzde 37 zammı fazla görenler, ‘yüzde 23'le yetinebilirsiniz’ diyenler eminiz ki aylar öncesinden yeni bir yılı nasıl kutlayacaklarını, hangi lüks otelde, restoranda karşılama yapacaklarını planladılar. Sizler çocuklarınızla birlikte grev çadırında karşılıyorsunuz. Onlar sizin emeğinize çöreklenenler, sizin emeğiniz üzerinden zenginliklerine zenginlik katanlar, onlar sizin karşısınız da son derece zavallılar" dedi.

    İşçilerin kararlılıkla hakları için mücadele ettiğini söyleyen Arzu Erkan, “Biz sınıfın partisi olarak elbette Trelleborg işçisiyle yan yana olmayı, dayanışmayı büyütmeyi, bu direnç ve kararlılığa bu umuda küçük de olsa katkı sunmayı kendimiz açısında görev ve sorumluluk olarak görüyoruz. Nasıl ki bu grevin başarıyla sonuçlanmasını kendimiz açısından bir görev görüyorsak, Gebze'de başka iş yerlerinde Trelleborg direnişini anlatmayı, dayanışmayı büyütmeyi görev olarak görüyorsak, bugün de sizlerle olmayı görev olarak görüyoruz. Çünkü şuna inanıyoruz; yeni yılda Trelleborg işçileri hak ettiğini elde ederek o fabrikaya dönecek. Evlatlarınızın yüzü işte o zaman gülecek" dedi.

    2019’un işçiler açısından kolay geçmediğini ifade eden Erkan, “Şimdi yine işçilere fedakarlık yapma çağrısı yapıyorlar. Peki neden hep biz işçiler yapıyoruz? Asgari ücret belirlendi geçtiğimiz hafta, 2324 TL. Üstelik AGİ dahil. Sermaye, bütün ücretleri asgari ücrette eşitlemek için çabalıyor. Tavanda eşitlemesi gerekir en asgaride eşitlemek istiyor. En asgari olan ise açlık sınırında, yoksulluk sınırına yaklaşamıyor” dedi.

    Grevin kazanımla sonuçlanması için parti olarak ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını ifade eden Erkan sözlerine “2020’nin hem sizin hem Türkiye işçi sınıfının kazanım yılı olması birlikte mücadelemizle mümkün” dedi.

    Konuşmanın ardından çocuklara kukla hikaye anlatımı gerçekleştirilirken, yeni yıla sloganlar, halaylar eşliğinde girildi. (Gebze/EVRENSEL)

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