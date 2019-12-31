10 yılda TikTok Twitter’ı geride bıraktı

Dijital Düşün Derneği, Türkiye’deki sosyal medya uygulamalarının 10 yıllık değişimine ilişkin bir video hazırladı. Facebook 10 yıldır zirvedeki yerini korurken, son dönemde TikTok uygulaması Twitter kullanıcılarını geride bıraktı.

Son 10 yılda Türkiye’de sosyal medya kullanıcı sayısı önemli ölçüde arttı. Bugün Türkiye’deki internet kullanıcılarının %95’i bir sosyal medya platformuna üye. Düzenli olarak haftada birden fazla kez sosyal medya sitesine giriş yapan aktif kullanıcı oranı %67. Günde ortalama olarak sosyal medyada geçirilen zaman ise 2 saat 46 dakika. Türkiye nüfustan bağımsız olarak sosyal medyayı en yoğun kullanan ilk 10 ülke içinde. Hatta Instagram, TikTok gibi uygulamaların kullanımında ilk 3 ülke içinde. Bu oranlar dünya geneli ile karşılaştırıldığında oldukça yüksek.

LİDER FACEBOOK

Facebook, kullanıcı sayısında lider. Facebook’un aktif kullanıcı sayısında son yıllarda bir düşüş olduğunu kanıtlayacak bir veri yok.Bununla birlikte son yıllarda Instagram ve TikTok yükselişte. Kullanıcı profiline bakıldığında bu iki sosyal mecra Türkiye’deki sosyal kutuplaşmayı da yansıtıyor ve 3 yıldır kullanıcı sayısı bakımından rekabet içinde.Twitter’ın ise Türkiye’deki siyasi gündemle ilişkili olarak yaygınlaştığı ya da kullanıcı kaybettiği gözleniyor. (MEDYA SERVİSİ)