Atakule AVM'nin ruhsatı iptal edildi

Ankara’nın simge mekanlarından Atakule’nin alışveriş merkezine çevrilmesini yargıya taşıyan Atakule’nin mimarı Ragıp Buluç kazandı. 6. İdare Mahkemesi, mimarın izni olmadan mekanın bütünselliğinin bozulamayacağı kararını verdi.

Ankara’nın simge mekanlarından Atakule’nin kule kısmı dışında yıkılarak yerine yeni alışveriş merkezi yapılmasını yargıya taşıyan Atakule’nin mimarı Ragıp Buluç, yargıdan mimarlar için zafer anlamına gelen bir kararla döndü. 6. İdare Mahkemesi, mimarın izni olmadan mekanın değiştirilemeyeceği kararı verdi. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanaı Tezcan Karakuş Candan, kararı “zafer” olarak değerlendirdi.

Mimarların eserlerine izinsiz müdahale edilmesi ile ilgili telif hakları konusunda önemli bir dava kazanıldığını ifade eden Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan “Mimarın izni olmadan eseri olan yapıya müdahale edilmemesi ve mimarının mutlak onayının aranması gerektiğinin altını çizerek, “Yargının Atakule kararı bu açıdan çok değerlidir, meslektaşımız Ragıp Buluç’un kararlı mücadelesini yanındayız”dedi.

"MİMARLARIN TELİF HAKKI İÇİN ÖRNEK BİR KARAR"

Atakule’nin yarışmayla elde edilen ve uluslararası birçok ödüle layık görülen bir proje olduğunu ifade eden Candan, “Ankara deyince Türkiye’de bütün insanların aklına Atakule gelir. Hatta Büyükşehir Belediyesinin en son açmış olduğu yarışmada Atakule’nin simgesi olduğu bir logo ile Ankara temsil edilmiştir. Eser bir bütündür. Atakule’nin yanındaki çarşı yapısının yıkılması ve yerine yeni bir yapı yapılması kabul edilemez bir durumdur. Eserin sahibi olan mimar yapının özgünlüğünü bozacağı için bunu istemediğini izin vermeyeceğini defalarca kez ifade etmiş ve yargı yoluna başvurmuştu. Yargının iptal kararı ile mimarından izin almadan böyle bir yıkım yapılmasının ve yerine yeni bir yapı yapılmasının yasaya aykırı olduğu bir kez daha yargı tarafından ifade edilmiştir. Bu karar tüm mimarların telif hakkı konusunda önemli ve örnek bir karardır”

MAHKEME ATAKULE AVM’NİN YAPIMINA İPTAL KARARI VERDİ

Candan, “Mahkeme, Atakule’nin çarşı kısmı ile bir bütünlük arz eden bir eser olduğu, dava konusu işlem nedeniyle eserin yıkılarak yeniden yapılmak suretiyle bütünlüğünün bozulacağı ve estetik görünümünü değişeceği belirtilerek eser sahibi mimardan muvafakat alınmaksızın tesis edilmiş olması nedeniyle hukuka aykırı olduğunu tespit etmiştir. 6.İdare Mahkemesi 18 Aralık 2019 tarihinde verdiği kararla mimarın izni alınmadığından, projede yapılan değişikliklerde müellifin (mimarın) izninin gerektiğinden bahisle, bir bütün olarak tasarlanmış ve inşa edilmiş farklı yapılı ve açık alan bileşenlerinden oluşan Atakule AVM yapı kompleksinin mekansal ve kentsel kurgu ve ilişkilerini değiştirdiği yapının bütünlüğünü bozduğu gerekçeleriyle yeni tasarlanan çarşı yapısının ruhsatının, iptal edilmesine karar verdi’’diye konuştu. Candan, hukuksuz bir şekilde inşa edilen Atakule’nin yeni çarşısı ile ilgili idarecilerin gerekli işlemleri yapması gerektiğini söyledi. (Ankara/EVRENSEL)

Atakule’nin yıkım ruhsatı iptal edildi

Reklam