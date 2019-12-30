Türkiye Yayıncılar Birliği: Muzır kararları kültür dünyamızı tehdit ediyor

Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu, üç kitabın daha küçüklerin maneviyatı üzerinde muzır (zararlı) tesir yapacak nitelikte olduğuna karar vererek “muzır” neşriyat ilan etti. Türkiye Yayıncılar Birliği, kurul kararlarına tepki gösterdi.

26 Aralık 2019’da Resmi Gazete’de yayımlanan, kurulun son kararına göre “Kin Kanatlılar” (Adem Özbay, Az Kitap); “İçim Dışım Gökkuşağı” (Mehmet Güler, Özyürek Yayınevi) ve “Burcu ve Berk / Cinsellik – Cinselliği Keşfediyoruz” (Defne Ongun Müminoğlu, Artemis Yayınları) kitapları içi görülmeyen zarf veya poşet içinde, üzerine “Küçüklere zararlıdır” ibaresi konularak satılabilecek.

"KÜLTÜR DÜNYAMIZI TEHDİT EDİYOR"

Türkiye Yayıncılar Birliği yaptığı yazılı açıklamada kurulun kararına tepki gösterdi. ‘Muzır’ kararlarının yayıncılığı ve kültür dünyasını tehdit ettiği dikkat çekilen açıklama “Koruma Kurulu, kurula nasıl bir uzmanlıkla katkıda bulundukları belli olmayan 5 üyesiyle kitapları ‘muzır’ ilan etmeye devam ediyor. Kitapların içeriğine, bağlamına, edebi önemi ve değerine bakılmaksızın, uzmanlar tarafından değerlendirilmeden, yetersiz ve soyut gerekçelerle ve keyfi bir biçimde alınan ‘muzır’ kararları yayıncılığımızı ve kültür dünyamızı tehdit ediyor” denildi.

"KURUL, BU YAPISIYLA KARARLAR ALMAKTAN VAZGEÇMELİ"

Açıklamada “Aile Bakanlığı tarafından atanmış beş birim amirinden oluşan kurul, bu yapısıyla kitaplar hakkında kararlar almaktan vazgeçmelidir. Bir daha tekrarlıyoruz: Temel hak ve hürriyetleri, adalet ilkesi ile bağdaşmayacak şekilde sınırlayan Koruma Kurulu yapısı, bir an önce ulusal ve uluslararası içtihatlara uygun bir şekilde değiştirilmeli; hak ve özgürlüklere zorunlu olmadıkça müdahalede bulunmama yükümlülüğü ve sorumluluğuna uyulmalıdır” ifadelerine yer verildi. (KÜLTÜR SERVİSİ)

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