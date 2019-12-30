Çorlu tren kazasında oğlunu kaybeden Mısra Öz Sel’e sosyal medya soruşturması

Meltem AKYOL

İstanbul

Çorlu tren faciasında oğlu Arda Sel'i kaybeden Anne Mısra Öz Sel’e sosyal medya paylaşımları dolayısıyla soruşturma açıldı. Üsküdar Emniyet Müdürlüğü’nden aranan Mısra Öz Sel, Evrensel'e konuştu. “Oğlumu kaybedeli bugün tam 540 gün oldu” diyen Mısra Öz Sel, adalet beklerken hakkında soruşturma açıldığını söyledi. Mısra Öz Sel, “Gidip ifade vereceğim sonra da ben de suç duyurusunda bulunacağım, görevlerini yapmadıkları için. Ben davamdan vazgeçmem” dedi.

ADALET YOK, SORUŞTURMA VAR

Soruşturmaya ilişkin Evrensel'e konuşan Mısra Öz Sel, “Yeni yılımı kutluyorlar. Sosyal medyada hakaret içeren paylaşımlar yaptığım iddiasıyla Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı hakkımda soruşturma başlatmış. Üsküdar Eminiyeti’nden Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığının talebiyle ifadeye çağrıldım. İstanbul dışındayım, döndüğüm zaman ifade vereceğim. Hangi paylaşımım diye sorduğumda geldiğimde öğreneceğimi söylediler” dedi.

"BUGÜN 540 GÜNDÜR İŞİNİ YAPMAYAN SAVCILIK SORUŞTURMA AÇIYOR"

“En başından beri adalet istiyoruz. 25 kişi hayatını kaybetti, bugün 540 gün oldu ve hiçbir şey yapılmadı. Görevden alınan kimse yok, 540 gündür -bir buçuk yıl- ihmali olan, sorumluluğu olan hiçbir kamu görevlisi ile ilgili adım atılmadı. Bir buçuk yıldır Çorlu Savcılığı bir bilirkişi, kördüğümü çözemedi, usulsüzlükleri yazılı kanıtlarıyla dile getirdiğimiz halde, hiçbir şeyi sorgulamadı, herkes işine devam ediyor, hayatına devam ediyor, çalışıp parasını kazanıyor. Ama savcılık bana soruşturma açıyor, ya siz işinizi yapın işinizi” diye konuştu.

"GÖREVİNİ YAPMAYANLAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM"

“Artık bizi daha fazla acıtmayın, bunlar sinirimizi bozuyor, sabrımızı zorluyor” diyen Mısra Öz Sel, “Önce gidip soruşturmanın içeriğini öğreneceğim, ifademi vereceğim, sonra da ben de suç duyurusunda bulunacağım, görevlerini yapmadıkları için” dedi.

"BU ÇOCUĞUM OLMADAN GEÇİRDİĞİM 2 YILBAŞI OLACAK, TEK TALEBİM ADALET"

Mısra Öz Sel son olarak şunları söyledi: “Bu çocuğum olmadan geçirdiğim ikinci yılbaşı. Oğlumu iki parça trenin altından aldım ben. Bugüne kadar sabırla adil yargı bekledik. Ben bunlarla davamdan bir adım atmam. Onları ellerini vicdanlarına koyup adil bir yargılama yapmaya çağırıyorum. Yeni yılın adil yargıyı uygulayacakları, adaletin yerini bulacağı bir yıl olmasını temenni ediyorum.”

Oğlumu iki parça trenin altından aldım diyorum. Bu güne kadar sabırla adil yargı bekledik diyorum.Bugün emniyetten aranıyorum!!!

Twitter paylaşımlarım yüzünden Çorlu Başsavcılığı ifadeye çağırıyor beni!

Vaz mı geçeceğim bu gösterdiğiniz sopa ile!?

Ayıp!!!! — Misra Oz Sel (@misra_oz) December 30, 2019

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