30 Aralık 2019 16:57
Ümraniye'de cam fabrikasında kazan patladı: 1 ölü 3 yaralı
Ümraniye'de bulunan bir cam fabrikasında kazan patladı. 1 kişi yaşamını yitirirken 3 kişi yaralandı. (Fotoğraf: Arşiv)
Fotoğraf: DHA
Ümraniye'de bulunan bir cam fabrikasında kazan patladı. 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı.
Olay, saat 16.00 sıralarında Dudullu Organize Sanayi Yıldız Cam Fabrikası'nda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle fabrikanın kazanı bir anda patladı. Patlama sonucu 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerince hastanelere kaldırıldı. (İstanbul/DHA)