Şavşat Dernekleri Federasyonu 2. Olağan Kongresini yaptı

Şavşat Dernekleri Federasyonu Olağan 2. kongresini yaptı. Kongrenin açılış konuşmasını yapan Avukat Halis Yıldırım diğer Şavşat derneklerini federasyona katılmaya davet etti.

Artvin Hizmet Vakfı Başkanı Esen Yağcı, Arhavi Plarget Dernek Başkanı Hazım Kurtoğlu, İstanbul Demokrat Ordulular platformundan İDOP Ahmet Şatıroğlu, Tepeköy Dernek Başkanı Süleyman Yazar, İstanbul Tabip Odasından Güray Kılıç, Tüm Tok Der'den Nermin Özcan, Küçük Çekmece CHP İlçe Başkanı Turgay Özcan kongreyi selamlayan konuşmasını yaptı. Ayrıca Emek Partisi İstanbul İl yönetimi adına Av. Murat Çelebi, Validebağ gönüllüleri derneğinden Şengül Kılıç kongreye katılan isimlerdi.

Faaliyet raporu ve mali bütçenin sunumundan sonra seçimler geçildi. Yönetim kuruluna Halis Yıldırım, İsmail Altun, Fuat Yüksek, Mustafa Faruk Altun, Hamit Aydın, Mehmet Yazıcı, Ergin Karagöz, Türker Ünlü, Mehmet Kara, Kayhan Altun, Erhan Şimşek, Denetleme kuruluna Naci Demir, Cengiz Çelik, Nurbay Çetin Seçildiler. Dilek ve temenniler konuşmalarının ardından kongre sonlandırıldı. (HABER MERKEZİ)