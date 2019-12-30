Genç Yazar Aleyna Ataş: Katledilen kadınların hikayeleriyle büyüdüm

Yusuf AKIN

Dersim

Dersim’de yaşayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisi Aleyna Ataş’ın 17 yaşından beri yazdığı “Mecaz Kadın” isimli kitabı Dönüşüm Yayınları’ndan çıktı. Henüz 21 yaşında olan Ataş ile kitabı yazarken ve yayınlarken karşılaştığı engeller ve kitabın içeriğine dair konuştuk.

YAZMANIN YAŞI YOK

Çok genç yaşta kitabı yazmış olmasına rağmen ciddi engellerle karşılaşmadığını aktaran Ataş “Kitap yazmak için çok genç yaşta değil misin, neden bu yaşta kitap yazıyorsun gibi sorularla karşı karşıya kaldım. Ama ben şuna inanıyorum kitap çıkarmanın bir yaşı veya bir kuralı yok. Çok küçük yaşta yazmaya başladım, şu anda da çok eksik olduğumun farkındayım ve bu eksikliklerimi yazdıklarıma bakarak, yazarken yaşadığım tecrübelerle ve yapacağım okumalarla aşacağıma inanıyorum.” dedi. Yazmaya başladığında destek olanlarla birlikte söyledikleriyle yazma isteğini kırmaya çalışanların da olduğunu fakat yıkıcı eleştirilere kulak asmadığını ve yazmaya devam ettiğini aktaran Ataş bu kararlılıkla kitabı bastığını söyledi.

‘MECAZLIĞIN İÇİNDE BULDUM KENDİMİ’

Ataş’ın, kitabı ağırlıklı olarak denemelerden, yer yer anılardan beslenen bir biyografi kitabı. İçerik ve kitap ismiyle nasıl bir bütünlük ilişkisi kurduğunu “Bu soruyla çok karşılaştım Mecaz Kadın neyi ifade ediyor diye. Bakmayın siz Mecaz Kadın dediğime hayatın gerçekleri canımı o kadar yaktı ki her seferinde mecazlığın içinde buldum kendimi, hayatımın dönüm noktasında bir kadın yarattım, mecaz kadını... Kitabın içinde kendi düşüncelerim çevremde ki birçok kadının ve insanların hayat hikâyeleri var. Bu insanların isimlerini kullanmadım ben diliyle yazdım.” sözleriyle açıkladı.

Kitabını, kadın cinayetlerinde hayatını kaybeden kadınlara adayan Ataş, kadın cinayetlerinin her geçen gün arttığını söyleyerek “Benim için çok hassas ve çok önem gerektiren bir konu kadın cinayetleri. Ben bu coğrafyanın çocuğuyum, bu coğrafyanın uçurumları ve kıyılarında kadınların çığlıkları ve ağıtları vardır. Özellikle 38 Katliamı’nda katledilen kadınların hikâyeleri ve ağıtlarıyla büyüdüm. Her gün bir kadın cinayeti haberi alıyoruz, yakın zamanlarda da Ceren Özdemir ve Emine Bulut gibi kadın cinayetleri yaşandı. Bu yaşananlara baktığımız zaman Türkiye’de kadın olmak çok zor, bu zorluğun yaşattığı yükle bir kadın olarak planladığım kadına yönelik cinsel istismar ve kadın cinayetlerine karşı yazılarla bende bu taraftan buna karşı mücadele edeceğim.” dedi.