Özer AKDEMİR

İzmir

Yeni yıla girilmesine günler kala sokaklarda Milli Piyango satıcıları çoğaldı. “Herkese umut dağıtıyoruz” diyorlar sorduğunuzda ama kendilerinin umutları ne yeni yıla dair? Ya herkesin merak ettiği bu milli piyango satışından onlar ne kadar kazanıyor? Ne zamandır bu işi yapıyorlar ve işin zorlukları ne?

Bu soruları Basmane Garın giriş kapısın önünde milli piyango satıcılığı yapan Ozan Mısırlıoğlu’na sorduk. Öncelikle asıl işinin bu olmadığını söyledi. Özel güvenlikçi olarak çalışıyormuş yıllardır. “Yaklaşık 5 yıldır yılbaşlarında Milli Piyango alıp satıyorum. Ek iş olarak. Ne yapalım. Üç bin lira alıyorum özel güvenlik işinden. Çoluk çocuk var. Bu para ile geçinmek çok zor” dedi.

BİR BİLETE DÖRT FARKLI VERGİ ÖDÜYORUZ!

Milli Piyango satışından ne kadar kazandığı sorusuna cebinden çıkardığı bir kağıdı göstererek yanıt veriyor Mısırlıoğlu. Milli Piyango Konak Şubesi Bilet Satış Bordrosu yazıyor kağıdın üzerinde. Aldığı toplam 350 biletin kupür numaraları, başlangıç ve bitiş numaralarının ve adetlerinin yazdığı kağıdın altında ise kendisinden tahlis edilen paranın dökümü yer alıyor. İşin can sıkıntısı kısmı da orada yatıyor aslında. Toplam 7 bin liralık bilet için Ozan Mısırlıoğlu dört kalem vergi ödüyor! Yüzde 18 KDV için 1067 lira 80 kuruş, yüzde 10 Şans Oyunları Vergisi için 593 lira 22 kuruş, yüzde 15 Komisyon 800 lira 85 kuruş ve yüzde 15 Gelir Vergisi kalemi olarak 120 lira... 13 lira da bileti alırken kesiliyormuş. 7 bin liralık bilet için kendisinden 6 bin 319 lira 28 kuruş tahlis edilmiş. Bütün biletleri satarsa net kazancı 680 lira olacak. Tabii hepsini satabilirse?

SATILMAYAN BİLET ELİNDE KALIYOR

Bu soruya gelmeden önce bu kadar vergi verilmesinin adaletsizliğinden yakınıyor Mısırlıoğlu: “Her şey vergi, her şey. Umut satıyoruz biz, insanların en çok ihtiyacı olan şeyi. Bundan bile bu kadar vergi alıyorlar! Ha bir de herkes yapamıyor bu işi. Bu işi yapabilmek için ilk başlarken 100 dolarlık bayilik ruhsatı almanız gerekiyor.” Kendisi ilk aldığında bu parayı verdiğini ve 5 yıldır seyyar bayilik yaptığını söyleyen Mısırlıoğlu, devam etmeyi düşündüğünü söylüyor. Peki satamadığı biletler ne oluyor, geri alıyor mu Milli Piyango İdaresi? “Hayır” diyor Mısırlıoğlu, “Biletler bize kalıyor.” Riskli değil mi sorumuza ise şu yanıtı veriyor: “Öyle ama kuralı böyle bu işin. Gece gündüz çalışıp biletleri bitirmeye çalışıyoruz. Genelde de bitiyor. Halk bir umut diye alıyor tüketiyor biletleri. Ama bize sorsan geçinemiyoruz.”

BİRKAÇ GÜNE BİTMESİ GEREKİYOR BİLETLERİN

Bu işi yapmak için her yıl yılbaşı yaklaşırken özel güvenlik işinden izin aldığını söyleyen Mısırlıoğlu, “Soğukta, yağmurda bekliyorum burada. Birkaç gün içinde satmamız lazım ne yapalım!” Yine de umutla bakıyor geleceğe. Yüzü hep gülüyor konuşurken. Son günlerde İzmir’de havaların soğuması keyfini kaçırmamış. Kalın giysiler, kazaklarla soğuğa karşı korunmaya çabalarken bir yandan da “Yılbaşı biletleri. Büyük ikramiye tam 80 milyon lira...” diyerek biletlerini satmaya çabalıyor.

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