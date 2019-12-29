29 Aralık 2019 12:29

Cumhuriyet yazarı ve hayvan hakkı savunucusu Zülal Kalkandelen serbest bırakıldı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alınan Cumhuriyet yazarı ve hayvan hakkı savunucusu Zülal Kalkandelen, serbest bırakıldı. 

Zülal Kalkandelen

Zülal Kalkandelen

    • Paylaş

    Cumhuriyet yazarı Zülal Kalkandelen, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bugün sabah saatlerinde gözaltına alındı. Polisler tarafından Kartal Adliyesi'ne götürülen Kalkandelen'in hakkında hayvan hakları konusunda şikayet olduğu belirtildi. Kalkandelen savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

    Kalkandelen, gözaltına alındığını Twitter hesabından duyurdu. Kalkandelen tweetinde "Şu anda Sabiha Gökçen Havaalanı’ndayım. Hakkımda yakalama kararı varmış! Uçamayacaksınız diyorlar. Mahkeme çıkacakmışım!" ifadelerini kullandı.

    İkinci tweetinde serbest bırakıldığını ifade eden Kalkandelen, "Savcıya ifademi verdim. Hakkımda hayvan hakları meselesi nedeniyle şikayet varmış" dedi. (HABER MERKEZİ) 

    Reklam
    ÖNCEKİ HABER

    Süleymaniye Camii'nin restorasyonunda kapıdaki ayetler yanlış konulmuş
    YAZARLAR
    Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU
    Serdar M. DEĞİRMENCİOĞLU

    2020 kabustan çıkış yılı

     Vedat İLBEYOĞLU
    Vedat İLBEYOĞLU

    Yeni yıla girmek değil, eski yıldan çıkabilmek...

     Mesut KARA
    Mesut KARA

    Suçlular Aramızda: Sınıflar, çelişkiler, çatışmalar

     Özer AKDEMİR
    Özer AKDEMİR

    En uzun gece...

     Adnan ÖZYALÇINER
    Adnan ÖZYALÇINER

    Ey İstanbul

     Ayşen ŞAHİN
    Ayşen ŞAHİN

    Nice revnaklı şehirler görünür dünyada…

     Günseli BAYRAM
    Günseli BAYRAM

    2019’da iz bırakan bilimsel keşifler

     Yücel SAYMAN
    Yücel SAYMAN

    İnanç

     Mıgırdiç MARGOSYAN
    Mıgırdiç MARGOSYAN

    "Bir yemin ettim ki dönemem...” meselesi

     Mumia Abu JAMAL
    Mumia Abu JAMAL

    Afganistan savaşı

     Metin BORAN
    Metin BORAN

    Maymunun Kitabı
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    Evrensel dağıtanlara "çevreyi rahatsız etmek"ten ceza!
    Evrensel dağıtanlara "çevreyi rahatsız etmek"ten ceza!

    Elazığ'da polis, Evrensel gazetesi dağıtanlara "Çevreyi rahatsız ediyorsunuz" diyerek Kabahatler Kanunu'ndan para cezası yazdı.

    Pentagon: Kata'ib Hizbullah'ın Irak ve Suriye'deki üslerine saldırı düzenledik
    Pentagon: Kata'ib Hizbullah'ın Irak ve Suriye'deki üslerine saldırı düzenledik

    ABD Savunma Bakanlığı, Haşdi Şabi'nin içindeki en güçlü gruplardan Kata'ib Hizbullah'ın Irak ve Suriye'deki üslerine hava saldırısı düzenlediklerini duyurdu.

    İlkokul bahçesinde kız çocuklarını istismar eden şahıs tutuksuz yargılanıyor!
    İlkokul bahçesinde kız çocuklarını istismar eden şahıs tutuksuz yargılanıyor!

    Burdur'daki bir ilkokulun bahçesinde 5, 9 ve 11 yaşlarındaki üç kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle hakkında dava açılan 48 yaşındaki R.D. tutuksuz yargılanıyor.

    Beren Saat: Türkiye’de hiçbir kadın, hiçbir şeye 1-0 önde başlayamaz
    Beren Saat: Türkiye’de hiçbir kadın, hiçbir şeye 1-0 önde başlayamaz

    Oyuncu Beren Saat, "İşte erkek egemen toplum, halimiz ortada. Erkek egemen ve olmadı. Beceremediler. Şimdi bunu biraz değiştirmek lazım" dedi.

    Masadan kalkarız dedik!
    Masadan kalkarız dedik!

    Tes-İş Yatağan Şube Yöneticisi Kemal Özcan asgari ücret tartışmalarını yazdı.

    TMMOB Başkanı Koramaz: Kanal yapılırsa İstanbul yaşanamaz bir hal alacak
    TMMOB Başkanı Koramaz: Kanal yapılırsa İstanbul yaşanamaz bir hal alacak

    TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, Kanal İstanbul’un yaratacağı sorunlara ilişkin hükümete uyarılarda bulundu.

    Konkordato ilan eden TEMSA, tüm işçileri fabrikaya çağırdı
    Konkordato ilan eden TEMSA, tüm işçileri fabrikaya çağırdı

    Konkordato ilan eden TEMSA, tüm işçileri yarın fabrikaya çağırdı. İşçilerle toplantı yapılacağı ve üretimin kısmi olarak başlayacağı aktarıldı.

    Van YYÜ öğrencileri tacize isyan etti: Çözüm olmayınca herkese şüpheyle yaklaşıyoruz
    Van YYÜ öğrencileri tacize isyan etti: Çözüm olmayınca herkese şüpheyle yaklaşıyoruz

    Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinde açıca çıkan taciz olayının ardından görüştüğümüz öğrenciler "Herkesten şüphelenir hale geldik, kimseyle yalnız kalmamaya çalışıyoruz" diyor.

    Gazeteciye hapis, gazeteye tazminat
    Gazeteciye hapis, gazeteye tazminat
    Başka türlü bir şey…
    Başka türlü bir şey…
    "Sessiz Çanlar" belgeselinin ilk gösterimi 15 Ocak'ta
    "Sessiz Çanlar" belgeselinin ilk gösterimi 15 Ocak'ta
    Almanak 2019 | 2019'da en çok hangi dizileri izledik, tartıştık, konuştuk?
    Almanak 2019 | 2019'da en çok hangi dizileri izledik, tartıştık, konuştuk?
    27 Aralık haftasında vizyona giren filmler
    27 Aralık haftasında vizyona giren filmler
    Zamanda Yolculuk: Adana Tepebağ Evleri
    Zamanda Yolculuk: Adana Tepebağ Evleri
    HDP İzmir 3. Olağan Genel Kurulunu yaptı: Yeni bir barış sürecinde AKP olamaz
    HDP İzmir 3. Olağan Genel Kurulunu yaptı: Yeni bir barış sürecinde AKP olamaz

    HDP İzmir İl Örgütü 3. Olağan Genel Kurulunda konuşan Pervin Buldan, "Başlatılacak yeni bir barış sürecinde AKP olamaz. Bu süreç Türkiye toplumuyla gerçekleşecektir" dedi.

    Savunma Bakanı Akar Libya iç savaşı için göz kırptı
    Savunma Bakanı Akar Libya iç savaşı için göz kırptı

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan Libya açıklaması: Bize bir görev verilirse yapmaya hazırız.

    Meteorolojiden kar, yağmur ve fırtına uyarısı: İstanbul için "turuncu" uyarı verildi
    Meteorolojiden kar, yağmur ve fırtına uyarısı: İstanbul için "turuncu" uyarı verildi

    Meteorolojiden yapılan açıklamada Antalya, Adana ve Mersin'de kuvvetli yağış; İstanbul'da da kuvvetli fırtına beklendiği duyuruldu.

    CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer: Tarımda yasaklanmış ilaçlar kullanılıyor
    CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer: Tarımda yasaklanmış ilaçlar kullanılıyor

    CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Türkiye’den gönderilen gıda ürünlerinde pestisit kalıntıları nedeniyle 722 adet kayıt olduğunu açıkladı.

    CHP, Saray’ın 2019 notunu açıkladı: İşsizlikte başı çekiyor, özgürlüklerde sonuncu
    CHP, Saray’ın 2019 notunu açıkladı: İşsizlikte başı çekiyor, özgürlüklerde sonuncu

    CHP Bilim Platformu, “Saray Rejimi Türkiye’yi Geriletiyor: Uluslararası Endekslerde Küme Düşen Türkiye” başlıklı politika notunu açıkladı.

    Görüntüleri sosyal medyada tepki çekmişti… Zehirlenen köpeğe ilişkin adli soruşturma
    Görüntüleri sosyal medyada tepki çekmişti… Zehirlenen köpeğe ilişkin adli soruşturma

    Hatay'da zehirlenen bir köpeğin görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine soruşturma başlatıldı. Köpeğin sahibi, "Bir çoban kendi köpeğini nasıl zehirler ya. Mantığa sığacak bir şey mi" dedi.

    9 maddede 2019’da siyasette yaşananlar: Kaybettikçe saldırganlaşan bir iktidar
    9 maddede 2019’da siyasette yaşananlar: Kaybettikçe saldırganlaşan bir iktidar

    Yerel seçimlerden, kayyum atamalara, “tek adam sistemi” tartışmalarında dış politikadaki manevraların içe yansımalarına 2019’un öne çıkan siyasi gelişmeleri...

    EMEP: Roboski Katliamı, iktidarın Kürt sorununa yaklaşımın aynasıdır
    EMEP: Roboski Katliamı, iktidarın Kürt sorununa yaklaşımın aynasıdır

    EMEP Bölge Örgütü'nden Roboski Katliamı açıklaması: Katliamının ardından dönemin genelkurmay başkanına ‘hassasiyetleri için’ teşekkür eden Erdoğan’ın iktidarı, bugün kayyum atıyor.

    GÜNCELLENDİ
    Asgari ücretlinin montu yırtık, cebi delik
    Asgari ücretlinin montu yırtık, cebi delik

    İktidarın, ‘Asgari ücretlilere refah sağladık’ iddiasını Esenyurt'ta lüks kulelerin dibinde yaşayan emekçilere sorduk. Yırtık montlarını gösteren emekçiler nasıl bir refah yaşadıklarını anlattı.

    Bakan Akar: İdlib’deki 12 gözlem noktasını boşaltmayacağız
    Bakan Akar: İdlib’deki 12 gözlem noktasını boşaltmayacağız

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: İdlib’teki 12 gözlem noktasını boşaltmayacağız, buradan çıkmayacağız. Burada kalmaya devam edeceğiz.

    Almanak 2019 | 12 maddede bu yılın yalan haberleri
    Almanak 2019 | 12 maddede bu yılın yalan haberleri

    Kadınların ezanı yuhaladıkları provokasyonundan, aslında Erzincanlı olan bir kişinin "Suriyelinin denizde nargile sefası" diye sunulmasına kadar 2019'un yalan haberlerinden öne çıkanları derledik.

    Evrensel, öğrenen bir gazetedir!
    Evrensel, öğrenen bir gazetedir!

    Her gün türlü yalanları, gönüllü iktidar yalakalığını, savaş kışkırtıcılıklarını gazetecilik diye halkın önüne koyanlar, ‘amiral gazete’ olmak ya da ‘en iyi olmak’ gibi iddialarla da yarış halindeler.

    2020 yeni mücadeleler vadederek geliyor!
    2020 yeni mücadeleler vadederek geliyor!

    Bütün eylemler iş, ekmek gibi ekonomik taleplerle başladı. Hızla iktidardan işçi sınıfı ve emekçiler adına hak talep eden eylemlere dönüşerek siyasi bir karakter kazandı.

    ‘Gitmekte ve gelmekte olanın’ 2019 bilançosu
    ‘Gitmekte ve gelmekte olanın’ 2019 bilançosu

    Duruma itiraz eden herkesi “Sesinizi çıkarmayın, hepimiz aynı gemideyiz. Yoksa İsrafil surunu vurur” diye tehdit ediyorlar. Ama buna rağmen gerileme ve yıpranmayı engelleyemiyorlar.

    Kapitalist saldırı, işçi sınıfı ve mücadele
    Kapitalist saldırı, işçi sınıfı ve mücadele

    Geride bıraktığımız yılda işçi ve emekçilere dönük çok yönlü saldırılar devam etti. Grevler, direnişler ve sokak eylemleriyle saldırılara yanıt veren işçi ve emekçiler kazanımlar da elde etti.

    Çözümsüzlük girdabının derinleştiği bir yıl
    Çözümsüzlük girdabının derinleştiği bir yıl

    Erdoğan iktidarının içeride ve dışarıdaki adımları çözümsüzlük girdabını derinleştirmekle kalmadı, bölgede paylaşım mücadelesi içinde olan emperyalist güçlerin sorunu kullanma zeminini de genişletti.