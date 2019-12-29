Cumhuriyet yazarı ve hayvan hakkı savunucusu Zülal Kalkandelen serbest bırakıldı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda gözaltına alınan Cumhuriyet yazarı ve hayvan hakkı savunucusu Zülal Kalkandelen, serbest bırakıldı.
Zülal Kalkandelen
Cumhuriyet yazarı Zülal Kalkandelen, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bugün sabah saatlerinde gözaltına alındı. Polisler tarafından Kartal Adliyesi'ne götürülen Kalkandelen'in hakkında hayvan hakları konusunda şikayet olduğu belirtildi. Kalkandelen savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Kalkandelen, gözaltına alındığını Twitter hesabından duyurdu. Kalkandelen tweetinde "Şu anda Sabiha Gökçen Havaalanı’ndayım. Hakkımda yakalama kararı varmış! Uçamayacaksınız diyorlar. Mahkeme çıkacakmışım!" ifadelerini kullandı.
Şu anda Sabiha Gökçen Havaalanı’ndayım. Hakkımda yakalama kararı varmış! Uçamayacaksınız diyorlar. Mahkeme çıkacakmışım! @cumhuriyetgzt— Zülâl Kalkandelen Ⓥ (@veganzulal) December 29, 2019
İkinci tweetinde serbest bırakıldığını ifade eden Kalkandelen, "Savcıya ifademi verdim. Hakkımda hayvan hakları meselesi nedeniyle şikayet varmış" dedi. (HABER MERKEZİ)