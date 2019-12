2020’de hayallerimizi mücadeleye örgütleyelim

Bazen bir yemekhane boykotunda, KYK kredi-bursları için yapılan imza kampanyasında, gerçek antiemperyalizmi tartıştığımız toplantılarda, öldürülen bir kadın arkadaşımızın davasında karşılaştın dergimizle. Hangi dertten mustaripsek, nasıl bir araya geldiysek oradaydık hep birlikte. Şimdi 1 yılın daha sonuna geliyoruz. 2019 yılını bitirirken bazılarımız yeni yılın daha iyi geçeceği umuduyla koşar adım 2020’ye girmek için can atıyor. Bir kısmımız ise günlük yaşam mücadelesi içinde koskoca bir yılın nasıl hızlı geçtiğini görüp üzülüyor.

BU YILA DAMGASINI VURAN: EKONOMİK KRİZ

Geçtiğimiz yıla baktığımızda en çok aklımızda kalacak olanlardan biri ise herhalde ekonomik krizin günlük yaşamımızda yarattığı değişimlerdir. Belki birçoğumuz okurken çalışmaya başlamışızdır, bir önceki yıla göre daha az kültür sanat etkinliklerine katılabilmişizdir ya da hiç katılamamışızdır, kulübümüze bütçe ayrılmadığı için kulüp etkinlikleri yapabilmek için çok daha zorlanmışızdır, ücretler yetmediği için daha çok mesaiye kalmış belki ek iş yapmışızdır, lisemizin kantin fiyatları yüksek olduğu için evden yemek taşımışızdır… Hayatımızda ekonomik krizi hissetmediğimiz ufacık bir an bile kalmadı. Bu yıl dergimizin sayfalarında da çokça çektirilemeyen fotokopileri, açılamayan kombileri, güvencesiz çalışma koşullarını gördük. En önemlisi her birimiz bunları her gün deneyimledik. Bazen bu koşulları değiştirmenin yollarını tartıştık, bulduk. Krizin etkilerini hayatımızda azaltmak için türlü yollar bulduk. El ele verdik yemekhaneleri boykot ettik. Arkadaşlarımızla dayanışarak aldık ders fotokopilerimizi. Ama gelgelelim bu sene de biterken başımızdan bütün sorunları defedemedik.

Kadınların “yaşamak istiyoruz” çığlıklarını duyduk 2019’un sokaklarından. Yaşam alanlarımızın daha güvenli hale gelmesi için yan yana geldik. Yurda giden sokağın aydınlatılması için imza topladık, kendimiz gibi genç kadınlarla buluşmak ve sorunlarımızı tartışmak için kadın çalışmaları toplulukları kurduk, güvenli bir üniversite için cinsel tacizi önleme komisyonlarını tartıştık, irili ufaklı birçok buluşmada genç kadınlar olarak yaşadığımız şiddetin temellerini anlamaya çalıştık. Önümüzdeki yıla “bir kişi daha eksilmeyeceğiz” kararlılığı ve yan yana gelmenin deneyimiyle gireceğiz.

Şimdi yeni kurduğumuz hayallerle 2020’ye gireceğiz. Biz o hayallerin yanına, o hayallerin de gerçekleşmesi için bir şey öneriyoruz: dünya halklarının mücadele tarihinden, kendi tarihimizden öğrenelim.

KAZANACAĞIMIZ GELECEĞİN ADIM SESLERİ

Günlük yaşam pratiği içinde duyduğumuz kaygıların ve yan yana gelme pratiklerinin dışında 2019’un son aylarında bazılarımızın “bizde olmaz ya” diye özenerek izlediği, bazılarımızın “ben yarın ne yiyeceğime bakarım” diyerek kendi yaşam mücadelesinin ağırlığı altında ilgisiz kaldığı dünyanın farklı ülkelerinde Latin Amerika’dan Fransa’ya, Finlandiya’dan İran’a halklar talepleri için sokağa çıktılar, çıkmaya devam ediyorlar. Elde edilen deneyimden öğrenmek, sebeplerini anlamak, sadece izleyici olarak değil dünya halklarının deneyimlerinden öğrenip aktif olarak taleplerimize sahip çıkarak, yan yana gelerek yeni yılı bizim yılımız yapalım.

Tüm sorunları başımızdan defetmek için daha fazla bir araya gelelim, kenetlenelim. ODTÜ’de şenliklerini kazanmak için bir araya gelen üniversitelileri hatırlayalım. Mersin Üniversitesi'nde yemekhane zamlarını geri çektiren arkadaşlarımıza bakalım. Bir arkadaşlarının daha aynı şeyi yaşamaması için Şule Çet davasını takip eden kadınları hatırlayalım. Bu yıla geleceğimizi kazanacağımız bir yıl olması hayaliyle girelim. Hayallerin gerçekleşmesinin bir araya gelerek mücadele etmekten geçtiğini unutmayalım. Kazanacağımız geleceğin adımlarını daha sağlam attığımız bir 2020 dileğiyle…

