Farklı Bir Sinema

Gaziantep Üniversitesi Öğrencileri

Gaziantep Üniversitesi’nde öğrencilerin ekonomik kriz ile birlikte sinemaya, tiyatroya uzaklaşmasını bir yana bırakalım, büyük çoğunluğunun çalışmak zorunda kaldığını dergimize yansıtmıştık. Bir yanda şatafatlı AVM’ler içinde bulunan sinema salonları, diğer yanda aldığı kredi ile ay sonuna kadar geçinemeyen öğrenciler. Tam da böylesi bir ortamda kısıtlı imkanlarla da olsa “kaliteli filmler” ile Gaziantep Üniversitesi öğrencilerini buluşturan bir topluluk var: Sinema Topluluğu. Bu sayımızda Gaziantep Üniversitesi Sinema Topluluğu Başkanı Zelal Arar ile topluluğun faaliyetlerini konuştuk.

Merhaba. Öncelikle Sinema Topluluğu neler yapar? Faaliyetleriniz neler?

Sinema Topluluğu olarak öncelikle amacımız sinema ile farkındalık yaratmak. Bildiğiniz gibi toplumda yaşanan bir çok sorun var. Ve bu sorunların gündeme gelmesi ve duyarlılık yaratılması bakımından sinema çok etkili bir araç. Biz bu aracı sanatsal, öğretici ve toplumun sorunlarına dokunan, bu konuları işleyen filmleri seçmeye çalışarak etkili kullanmaya çabalıyoruz diyebilirim. Örneğin hemen hemen her gün bir kadın cinayeti veya kadına şiddet haberi okuyoruz ancak bazen bundan bir çok arkadaşımızın haberi dahi olmuyor. İşte sinema mesela bu konuda duyarlılık geliştirmek açısından da önemli bir araç. Bu nedenle haftada iki filmi üyelerimizle ya da üye olmayan arkadaşlarımızla buluşturuyoruz. Film bittikten sonra ise üzerine tartışma yürütüyoruz.

Peki bu dönem boyunca hangi filmlerin gösterimlerini gerçekleştirdiniz? Bundan sonraki filmler arasında neler var?

Yıllardır geleneksel hale gelmiş Ahmet Uluçay’ın Karpuz Kabuğundan Gemiler Yapmak filmi ilk gösterdiğimiz film oldu. Bu dönem boyunca Snowpiecer (Bong Joon Ho), Amour (Michael Haneke), Pandoranın Kutusu(Yeşim Ustaoğlu), King of Comedy(Martin Scorsese) filmlerinin gösterimini yaptık. Önümüzdeki dönem için ise elimizdeki listede dünyaca ünlü yönetmenlerin çektiği filmlerin yanı sıra bir de anime türünde bir film olacak. Bu filmler belirlenince sosyal medya hesaplarımızdan duyurusunu yapacağız. Takipte kalabilirsiniz.

FİLMDEN SONRASI DA ÖNEMLİ

Filmleri seçerken nelere dikkat ediyorsunuz?

Filmleri seçerken dikkat ettiğimiz şeylerden biri öğretici olması, hem film hakkında hem de oyuncu ve yönetmen hakkında. Ama asıl önemli olan ve topluluğu bunun üzerinde inşa ettiğimiz şey film sonrası izlediğimiz film hakkında tartışabilmek. Belki bir kaç kare perdeye yansıyan ama bu karelerin gerçek hayata dokunan tarafları bizce her zaman konuşulmaya değer. Kimi zaman çevreye dair, kimi zaman sınıfsal çelişkilere dair kimi zaman da toplumsal eşitsizliğe dair kareler bunlar. Ve konuşma sırası gelince bu defa bizim diyalogları yerleştirdiğimiz kareler.

Önümüzdeki dönem için planlarınız arasında neler var?

Önümüzdeki dönemler için hedeflerimiz arasında, sinema eleştirmenleri ile hatta gösterimini yaptığımız filmin yönetmenleriyle üyelerimizi buluşturabilmek var. Ama imkanlarımız bunu ne kadar mümkün kılar bilemiyoruz.

Gaziantep Üniversitesi öğrencilerine son olarak bir şey söylemek ister misin?

Bir çok sebepten dolayı sinemaya gidebilmenin bu kadar “zor”laştığı bir süreçte sinemaya ilgi duyan tüm arkadaşlarımızı birlikte film izlemeye ve filmi konuşmaya davet ediyoruz.

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