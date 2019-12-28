Yan Yana Yürüyerek Aşılır Bu Yollar

Helin UZUN

Hacettepe Üniversitesi

Ankara

Yeni yıla girerken Hacettepe Üniversitesi Kadın Çalışmaları Topluluğu’ndan arkadaşlarımızla neler yaptığımızı, yeni yıla dair neler planladığımızı okulumuzda geçtiğimiz ay açılan taciz izleme komisyonlarını konuştuk.

BU GİDİŞATA DUR DEMEK İÇİN

Geomatik mühendisliğinden bir arkadaşımız: Kampüs içindeki etkinliklerini görüp bu etkinliklerin yapım aşamasında bulunmak istedim. Her geçen gün bir kadının katledildiğini, taciz ve tecavüze uğradığını ve daha bilinmeyen zorbalık ve şiddete maruz kaldığını medyanın yansıttığı kadar biliyoruz. Sadece medyaya yansıyan haberlerin bile ne kadar içler acısı olduğunu ve bunun çok daha büyük bir kısmının nice sessiz duvarlar arkasında yaşandığını biliyoruz. Bundan ötürü hem kampüs içi hem kampüs dışı bir dayanışmayı sağlayan Hükçat'a katıldım.

Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümünden Beyza Genç: Yaşadığımız sorunlara çözümler üreterek bu gidişata son vermek için bu topluluğa ihtiyacımız var. Üniversitemizden başlayarak, tüm ülkede ve tüm dünyada bir şeylerin değişmesi gerektiğine ve bir şeyleri değiştirebileceğimize inandığım için bu topluluğa katıldım.

Geomatik mühendisliğinden bir arkadaşımız: Cinsel tacizi önleme komisyonunu aktif olarak işletmeliyiz. Kadınlar, psikolojik ya da fiziksel şiddete uğradıklarında neler yapmaları gerektiğini yahut nasıl bir önlem alınması gerektiğini, rahatsızlık duyduklarında başvuracakları bir birim gerekli. Kampüs içinde zaten bilinçli bireylerin olduğu ve o yüzden gerek olmadığını düşünenlerle karşılaştım. Kampüs içinde “üniversiteli oldukları” için bilinçli birey sayısının fazla olduğunu varsaymak ve bu varsayımdan ötürü bir şey yapmamak, kampüs içinde tacizin, fiziksel ve psikolojik şiddetin var olma ihtimalini yok etmiyor maalesef. Zira toplumda şiddete uğrayan kadınlar sadece eğitim almayanlar tarafından şiddete maruz kalmıyor. O yüzden bilinçlenme çalışmasının ve kadına destek çıkan çalışmaların toplumun her bir dalında yürütülmesi gerekiyor. Okul adına yapılması gereken öncelikli konu ise Beytepe Kampüsü içinde yaşayan her kadının sorunu olan kampüs aydınlatması. Yetersiz aydınlatmadan ötürü kendini güvende hissetmeyen kadınların bu sorununun çözülmesini isterim.

Hukuk Fakültesi Son Sınıf Öğrencisi Arkadaşımız: Cinsel tacizi önleme komisyonunun cezalandırıcı/koruyucu fonksiyonunun kampüsümüzde hem yeterli korumayı sağlayıp hem de failler ve fail adayları üzerinde yeterli etkiyi gösterip bu sorundan kısmen de olsa kurtulabileceğimizi düşünüyorum.

HÜKÇAT’TA BİZ NELER YAPIYORUZ VE NELER YAPMAYI PLANLIYORUZ?

Geomatik mühendisliğinden bir arkadaşımız: Hükçat'ta tartıştığımız konulardan biri topluluğun görünürlüğünü arttırmak idi. Ayrıca Hükçat kendi içerisinde de dinamik kalmaya önem vermiş bir topluluk. Yapılacak her etkinlik için topluluktaki kişilerin fikirlerine danışıldı. Bu toplantılarda yapılacak etkinlikler ve bu etkinliklerin nasıl bir yol izleneceği tartışıldı.

Hukuk Fakültesi Son Sınıf Öğrencisi Arkadaşımız: Bu yıl 6284’ü derinlemesine incelemek gibi bir projemiz var. Hükçat’ta neden bu cinayetlerin son yıllarda bu kadar arttığını ve neden kanun yollarının gerektiği gibi çalışmadığını tartışıyoruz genellikle.

Tüm bunlar gösteriyor ki kadınların hayatlarına müdahalelerin ve her türlü şiddetin arttığı söz hakkımızın elimizden alınmaya çalışıldığı, ekonomik krizle genç kadın işsizliğinin giderek yükseldiği, üniversitenin kendi mekanizmalarının yetersiz kaldığı bu günlerde kadınlar daha çok yan yana geliyor, biz Hacettepe Üniversitesi öğrencileri de kampüs içinde ve dışında yaşadığımız bu sorunları dile getirmeye daha çok etkinlikle bir araya gelerek tartışıp güçlenmeye devam edeceğiz. Çünkü gücümüz birliğimiz.

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