Her yer üniversite her yer mezun

Berfin Ezgi TATLI

Yıldız Teknik Üniversitesi

Son dönemde lisans öğrencileri arasında “Yüksek Lisans” yapma furyası döndüğünü söylesek yanlış söylemiş olmayız. Daha fazla üniversite açılmasıyla birlikte üniversite mezunu olmanın artık pek bir öneminin kalmadığının düşünüldüğü bu günlerde lisans öğrencileri açısından da çıkar yol yüksek lisans yapmak oluyor. Bizlerde okullarımızda ki arkadaşlarla neden yüksek lisans yapmak istediklerine dair sohbet ettik.

“MEZUN OLDUKTAN SONRA MAAŞI DÜŞÜNMEK 2. HATTA 3. PLANDA”

İlk olarak Yıldız Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği 1. Sınıf öğrencisi Hazal ile konuşmaya başlıyoruz. Son zamanlarda yüksek lisansa artan talebin kendisini de etkilediğini belirterek başlıyor sözlerine: “Artık her yerde üniversite mezunu var ve bunun sayısı oldukça fazla. Artık bu insan topluluğunun içinden sıyrılmak, bir fark yaratmak ve analitik düşünceyi geliştirmek adına yüksek lisans yapmanın oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Maaş kriterinden önce ‘bir iş bulmak’ için yüksek lisans istediğimi belirtmek isterim. Çünkü bu kadar mezun iş bulamazken maaşı düşünmek 2. hatta belki de 3. planda kalıyor ne yazık ki.” İş bulabilmek için kalifiyesini artırmak ve diğer arkadaşlarından sıyrılarak iş bulma imkanını artırabileceğini düşünen Hazal’ın ardından Yıldız Teknik Üniversitesi Biyomühendislik 1. Sınıf öğrencisi Selda ile konuşmaya başlıyoruz. İlk olarak Biyomühendislik bölümünün Türkiye’de yeteri kadar gelişkin olmadığını ve bu yüzden de mezun olduğunda iş bulma olasılığının diğer bölümlere oranla düşük olduğundan bahsediyor. . İş alanı az olduğu için iş bulmanın da bir aracı, tanıdık ile yapabileceğini düşünüyor. Kendi alanında uzmanlaşmak istediğini ve bu şekilde daha kolay iş bulabileceğini dile getiriyor. Yüksek lisansın da bu uzmanlaşmanın önünü açacağını belirtirken sahadaki uygulamalarla da bu uzmanlığını ilerletebileceğini söylüyor.

İŞ BULAMAMA TELAŞI AĞIR BASIYOR

Öte yandan İstanbul Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü öğrencisi 4. Sınıf arkadaşımızla konuştuğumuzda ise ilk hedefinin akademi olduğunu dile getiriyor. “Son sınıfa geldim, önümde en açık akademi gözüküyor. Siyaset bilimi alanında kendimi geliştirmek istiyorum. Yüksek lisans, insana iki yıl gibi bir zaman da tanıyor, memlekete gitmek istemediğimden ve burada hayatımı devam ettirmek istediğimden dolayı bu süre benim için birtakım sorunları çözüyor.” diyerek neden akademiye yöneldiğinden bahsediyor. Ardından yüksek lisans kaygısının tek nedeninin akademi mi olduğunu sorduğumuzda ise aslında asıl etkenin işsizlik korkusunu dile getiriyor. “Akademi açısından da çok umutlu değilim aslında. İş bulamama telaşı ağır basıyor. Senelerdir asistan olan birçok akademisyen var. Düşük bir maaşla oradan oraya koşturmak ve kadro bulmak zor. Fakat yine de yüksek lisansta yarı zamanlı bir iş bulup okumak, kendi hayatımı kazanmak istiyorum” diyerek sözlerini sonlandırıyor.

Teknik üniversitede okuyan öğrencilere baktığımızda ekonomik krizle beraber üniversite mezunu işsiz sayısının da bu sene rekor kırmasıyla gelecek kaygısı ve iş bulma kaygısıyla yüksek lisans yapmayı tercih etmek istediklerini görüyoruz. Bununla beraber Siyaset Bilimi gibi bölümlerde her ne kadar en başta akademi kaygısıyla yüksek lisans tercihi yapıyorlarmış gibi görünse de derinleştirdiğimizde iş bulma kaygısının daha elzem olduğunu ve mezun olduktan sonra iş bulma sürecinde kendilerine zaman tanımak adına yüksek lisans yapmayı tercih etmek istediklerini görüyoruz.

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