Avukatın etek boyunu ölçen hakime 7 yıla kadar hapis istemi

İstanbul'da bir davanın duruşması sırasında savunma yapmak üzere ayağa kalkan Avukat Tuğçe Çetin’in etek boyuna karışan, aynı gün başka bir duruşmada da küpe takan Avukat Dorukcan Davutoğlu’na “Er kişiye küpe takmak yakışmaz” diyen Anadolu 2. İş Mahkemesi Hakimi Mehmet Yoylu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca "görevi kötüye kullanma" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret"ten 3 yıldan 7 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi.

Hürriyet'ten Ayşegül Usta'nın haberine göre, Yoylu savunmasında özetle, bir yargı mensubu olarak mevzuata dikkat ettiğini ileri sürerek, olay günü Avukat Tuğçe Çetin’i iyi niyetli uyarmak istediğini öne sürdü. Yoylu, yaptığı işlemleri tutanağa geçirdiğini, işlemlere karşı yasa yollarının açık olduğunu söyledi. Yoylu’nun birinci sınıf hakim olması nedeniyle Yargıtay Görevli Ceza Dairesinde son soruşturma yapılmak üzere şüpheli hakkında soruşturmanın açılması, atılı suçlardan yargılamasının yapılarak cezalandırılmasına karar verilmesi talep edildi.

Avukatın etek boyuna karıştığı için görevden uzaklaştırılan Mehmet Yoylu'nun, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararıyla 5 ay sonra göreve döndüğü ortaya çıkmıştı. (HABER MERKEZİ)

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