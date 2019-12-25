Selçuk Mızraklı'nın cezaevi fotoğrafları "İnadına yaşamak" mesajıyla paylaşıldı

Yerine kayyum atanan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi (DBB) Eş Başkanı Selçuk Mızraklı’nın tutuklu bulunduğu cezaevinde çekilen fotoğrafları, "İnadına özgürlük ve inadına barış" sözleriyle sosyal medya hesabında paylaşıldı.

Görevden alındıktan sonra itirafçı Hicran Berna Ayverdi'nin aleyhine verdiği ifade doğrultusunda 22 Ekim'de tutuklanan DBB Eş Başkanı Selçuk Mızraklı hakkında açılan davanın ilk duruşması bugün Diyarbakır 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek. "Terör örgütü üyesi olmak" iddiasıyla 7 yıl 6 ay ile 15 yıl arasında değişen hapis istemiyle yargılanan Mızraklı'nın, duruşmaya tutuklu bulunduğu Kayseri Bünyan T2 Ceza İnfaz Kurumundan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılması beklenirken, Mızraklı'nın tutuklu bulunduğu cezaevinde çekilden fotoğrafları Twitter hesabında paylaşıldı. Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Yaşamak, inadına yaşamak, yaşatmak, ölüme ve öldürmeye inat yaşamak ve yaşatmak, inadına özgürlük ve inadına barış diyerek!"

Fotoğraf, Selçuk Mızraklı'nın Twitter hesabından alınmıştır

(Diyarbakır/MA)

Selçuk Mızraklı’nın yargılanacağı davanın ilk duruşması bugün

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