Irak'ta IŞİD saldırısı: 5 ölü, 10 yaralı

Irak'ta IŞİD'in Kerkük, Musul ve Salahaddin vilayetlerindeki saldırıları sonucu 5 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, 10'u yaralandı.

Irak Savunma Bakanlığına bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Salahaddin vilayetine bağlı Es-Salahiye köyü yakınında askerlerin geçişi sırasında yol kenarına döşenen bombanın infilak ettirildiği belirtildi. Açıklamada, saldırı sonucu 2 askerin öldüğü, 3 askerin de yaralandığı kaydedildi.

AA muhabirine açıklama yapan Musul vilayetinde görevli Yüzbaşı Faysal el-Cuburi de Mahmur ilçesine bağlı Güver beldesinde Haşdi Şabi güçlerinin devriye aracına saldırı düzenlendiğini ifade etti. Cuburi, yere döşenen bombanın infilak ettirilmesi sonucu 2 Haşdi Şabi mensubunun hayatını kaybettiği, 5'nin de yaralandığı bilgisini verdi.

Kerkük emniyetinde görevli Yüzbaşı Hamid el Ubeydi ise IŞİD üyelerinin vilayetin batısındaki Habbaza Petrol Kuyularını koruyan iki güvenlik noktasında saldırı düzenlediğini aktardı. Ubeydi, saldırıda 1 polisin hayatını kaybettiğini, 2'sinin yaralandığını belirtti.

IŞİD, Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin ve Enbar vilayetlerinin tamamı ile Diyala ve Kerkük illerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde IŞİD'ten geri alınmıştı. Eski Başbakan Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de IŞİD'e karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Irak'ın IŞİD'ten temizlenmesinin üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen söz konusu vilayetlerin kırsal bölgelerine yönelik saldırıları sürüyor. (DIŞ HABERLER)

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