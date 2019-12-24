Üst üste 2 kez serbest bırakılan cinsel istismar şüphelisi tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 4 çocuğa istismarda bulunduğu iddiasıyla adliyeye sevk edilen ve bir gün arayla iki kez adli kontrolle serbest bırakılan C.K., savcılığın itirazı üzerine tutuklandı.

Gebze İnönü Mahallesi’nde oturan C.K., iddiaya göre bir erkek çocuğa oto elektrik üzerine çalıştığı işyerinde cinsel istismarda bulundu. Önceki gün adliyeye sevk edilen C.K. çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

İstismarın mahallede duyulmasının ardından 3 kız çocuğu da, ailelerine C.K.'nin istismarına maruz kaldıklarını söyledi. Ailelerin şikayeti üzerine yeniden gözaltına alınan C.K., tekrar adliyeye sevk edildi. C.K. çıkarıldığı mahkemece dün adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Mahalle halkı, C.K.’nın serbest bırakılmasına tepki göstererek evinin önünde toplandı. Polis, C.K.’nın evinin önünde önlem alırken, aile güvenliği için başka bir yere götürüldü.

Savcılığın, mahkemenin kararına itirazı üzerine C.K. bugün yeniden gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen C.K., tutuklandı. (HABER MERKEZİ)