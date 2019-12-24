CHP Siirt İl Başkanı Nevaf Bilek darbedildi

Siirt'te CHP İl Başkanı Nevaf Bilek, tartıştığı bir grup tarafından darbedildi. Bilek, hastaneye kaldırılırken polis, olaya karıştığı belirlenen 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

CHP İl Başkanı Nevaf Bilek, Eruh ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda tartıştığı bir grup tarafından darbedildi. Nedeni bilinmeyen olayda Bilek, vücuduna aldığı darbeler sonucu yaralandı. Olay üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Bilek, Eruh Devlet Hastanesine götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Belik'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis saldırıya karışan 6 şüpheliyi gözaltına aldı. (HABER MERKEZİ)