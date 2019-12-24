İSGARD tiyatro ile iş güvenliğini anlatacak

Aliağa İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitim Araştırma Derneği, iş güvenliği ve işçi sağlığına değinen "Bize Bişey Olmaz Abi" adlı oyun ile alınması gereken önlemlere değinecek.