24 Aralık 2019 17:43

3600 ek gösterge talebi İzmir sokaklarında: 3600 ek gösterge hakkı verilmeli

AKP’nin seçim vaatleri arasında yer alan 3600 ek gösterge talebi sıcaklığını koruyor.
3600 ek gösterge talebi ile ilgili pankart asıldı

Fotoğraf: Evrensel

AKP’nin seçim vaatleri arasında yer alan 3600 ek gösterge seçim sonrası bir başka bahara kalmıştı. Hükümetin oyalama taktikleri kamu emekçileri tarafından unutulmuyor.

İzmir Alsancak Gar önündeki meydana asılan isimsiz pankartta 3600 ek gösterge bu sefer "Türk Polisinin 3600 ek Gösterge Hakkı verilmelidir" pankartıyla talep edildi. AKP Hükümetinin seçim vaatlerinde, özellikle öğretmen, polis, imam ve sağlıkçılara 3600 ek gösterge vaat edilmişti.

Seçim sonrası "ekonomik dengeler bozulur" diyerek bu vaat başka bahara ertelemişti. (İzmir/EVRENSEL)

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