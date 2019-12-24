3600 ek gösterge talebi İzmir sokaklarında: 3600 ek gösterge hakkı verilmeli
AKP’nin seçim vaatleri arasında yer alan 3600 ek gösterge talebi sıcaklığını koruyor.
Fotoğraf: Evrensel
AKP’nin seçim vaatleri arasında yer alan 3600 ek gösterge seçim sonrası bir başka bahara kalmıştı. Hükümetin oyalama taktikleri kamu emekçileri tarafından unutulmuyor.
İzmir Alsancak Gar önündeki meydana asılan isimsiz pankartta 3600 ek gösterge bu sefer "Türk Polisinin 3600 ek Gösterge Hakkı verilmelidir" pankartıyla talep edildi. AKP Hükümetinin seçim vaatlerinde, özellikle öğretmen, polis, imam ve sağlıkçılara 3600 ek gösterge vaat edilmişti.
Seçim sonrası "ekonomik dengeler bozulur" diyerek bu vaat başka bahara ertelemişti. (İzmir/EVRENSEL)
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