İran sınırında donarak ölen mültecinin cansız bedeni bulundu

İran sınırındaki Böğrüpek (Kaşkol) mahalleleri arasında bulunan ve yıllardır onlarca mülteci cenazesinin bulunduğu alanda bir mülteciye ait ceset daha bulundu.

İran sınırından Türkiye'ye geçerken donarak öldüğü öğrenilen mültecinin cenazesi Başkale Devlet Hastanesi ardından yapılan incelemenin ardından Van Adli Tıp Kurumu'na (ATK) gönderildi. Önceki yıl da aynı bölgede karların erimesi ile birlikte çok sayıda mültecinin cenazesi bulunmuştu. (Van/MA)