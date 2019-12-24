EMO’dan kayıp-kaçak açıklaması: Dağıtım şirketi yetersizliğini gizliyor

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Diyarbakır Şube Başkanı Mehmet Orak, medyada başta Şırnak, Urfa, Mardin, Siirt, Batman ve Diyarbakır olmak üzere kayıp-kaçak oranının yüzde 86 olduğuna dair haberlerin gerçekten uzak olduğunu söyledi.

Söz konusu haberlerle Bölge halkının zan altında bırakıldığını belirten Orak, sorunun dağıtım şirketinin yetersizliğini gizlemesinden kaynaklandığı ifade etti. Kayıp kaçakta hassas olan medyanın Bölge’deki işsizliğe, yoksulluğa ve elektrik zamlarına adeta sağır sultan kesildiğini dile getiren Orak, temel ihtiyaç olan elektriğin özelleştirilmesinin yanlışlığına dikkat çekti. Orak, “Sosyal devlet gereği temel ihtiyaç olan elektrik enerjisinin yoksul ve ödeme gücü olmayanlara EMO’nun belirlediği hane başına 230 kWh enerji bedelinin ücretsiz olarak verilmesi gerekmektedir” dedi.

"BÖLGE HALKI ZAN ALTINDA BIRAKILIYOR"

EMO Diyarbakır Şubesinde açıklama yapan Orak, “Bölgeye dair enerji kullanımında yanlış bir algı oluşturmayı hedefleyen, bölge halkını zan altında bırakan ve halkı hırsızlıkla itham eden bir anlayışla karşı karşıyayız. Bu türden yanlış ve amacını aşan haberlerle bölge halkı kriminalize edilmektedir. Yerel ve ulusal basında sıklıkla yayımlanan buna benzer haberlerin iyi niyetle yapılmadığını düşünmekteyiz. Bilinçli olarak servis edildiği düşüncesini taşıdığımız bu haberlerin bölgemize ve halkımıza hiçbir yarar getirmeyeceği, halklar arasında kin ve nefrete sebep olacağı ve sosyal patlamaların yaşanmasına neden olabileceği göz ardı edilmemelidir” dedi.

"DAĞITIM ŞİRKETİ SINIFTA KALMIŞTIR"

Bu haberler servis edilirken elektrik dağıtım şirketinin hizmet konusundaki yetersizliğinin dile getirilmemesinin düşündürücü olduğunu söyleyen Orak, "Oysa Bölge'de yıllardır sürekli, sıklıkla ve uzun süreli elektrik kesintileri yaşanmaktadır. Arızaların zamanında giderilememesi sonucunda, elektrik panolarının vatandaşın müdahalesine açık hale getirildiği anlaşılmaktadır. Kaliteli ve kesintisiz elektrik enerjisi sunma görevi bulunan dağıtım şirketi bu konuda sorumluluklarını yerine getirmeyerek sınıfta kalmıştır ve de yetersizliğini bu tür haberler vasıtasıyla gizlemeye çalışmaktadır” dedi.

"HABERLERDE DAHA TİTİZ DAVRANILMALI"

Kayıp-kaçakla ilgili yetkili dağıtım firmasından yazılı bilgi istemelerine rağmen kendilerine şirket politikaları gereği cevap verilmediğini söyleyen Orak, "Fakat açıklanan kayıt dışı oranların belirlenen oranının altında olduğunu tahmin etmekteyiz. 23 Aralık 2019 tarihinde DEDAŞ tarafından yapılan yazılı açıklamada 2018 yılı verilerine göre Bölge illerinde belirtilen kayıt dışı elektrik kullanım oranının yerel ve ulusal medya organlarında geçen haberlerde yer alan oranlarla örtüşmediği de görülmektedir. Dağıtım şirketi yetkili ve çalışanlarını; basınla ilişkilerinde daha titiz, dikkatli ve spekülasyonlara mahal vermeyecek şekilde sorumlu davranmaya davet ediyoruz. Ayrıca medya kuruluşlarının da bu türden yalan haberleri doğruluğunu araştırmadan kamuoyuna vermemelerini ve bu haber için tekzip yazısı yayınlamalarını bekliyoruz” dedi.

"ÖDEME GÜCÜ OLMAYANA ÜCRETSİZ ENERJİ VERİLMELİ"

Bölge'de kayıt dışı elektrik kullanımını öne çıkarma konusunda hassas olan medya kuruluşlarının Bölge'deki işsizliğe, yoksulluğa ve elektrik zamlarına gelince adeta sağır sultan kesildiğini dile getiren Orak, “Elektrik enerjisindeki kayıp-kaçak oranları, ülkenin siyasi ortamından, gelir adaletsizliğinden, elektrik enerjisinin birim fiyatlarındaki artışlardan ve yoksulluktan bağımsız değildir. Sosyal devlet gereği temel ihtiyaç olan elektrik enerjisinin yoksul ve ödeme gücü olmayanlara EMO’nun belirlediği hane başına 230 kWh enerji bedelinin ücretsiz olarak verilmesi gerekmektedir. Bu ve buna benzer sorunlar dağıtım şirketlerinin çözebileceği türden sorunlar değildir, sosyal devlet anlayışı ile çözülebilecek sorunlardır. Bizler Elektrik Mühendisleri Odası olarak elektrik enerjisinin temel bir ihtiyaç olduğunu ve özelleştirilmemesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi. (Diyarbakır/EVRENSEL)

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